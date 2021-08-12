'Chị đại quận 4' tiếp tục lộ clip lớn tiếng quát tháo con gái khi được khuyên đeo khẩu trang

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "Chị đại quận 4" liên tục mắng chửi thậm chí quát tháo cả con gái khi bị nhắc đeo khẩu trang.

Những ngày gần đây, đoạn clip về một người phụ nữ đi từ quận 4 sang quận 1 không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang còn có thái độ chống đối người thi hành công vụ vào ngày 10/8 khiến nhiều người xôn xao. Danh tính người phụ nữ này là N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM). Từ đây, biệt danh "Chị đại quận 4" cũng xuất hiện mỗi khi nhắc đến người này.

Sau đó, rất nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh chị N. dù ở nhà riêng, trên phố hay cửa hàng tiện lợi đều có thái độ nóng nảy, chửi bới vì những vấn đề liên quan đến dịch bệnh cũng được tìm ra và chia sẻ rộng rãi. Được biết, chị N. đã bị phạt hơn 16 triệu đồng trong vòng 3 tháng đều vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Người phụ nữ đi từ quận 4 sang quận 1 vừa qua - Ảnh:Chụp màn hình

Những tưởng câu chuyện về người phụ này đến đây sẽ kết thúc. Tuy nhiên, mới đây, cộng động mạng lại tiếp tục tìm thấy thêm clip "chị đại" mắng con bất chấp tại chốt kiểm dịch. Cụ thể, trong đoạn clip, chị N. nay đã đeo khẩu trang. Thế nhưng, trong lúc gây gổ với một chiến sĩ quan công an, người phụ nữ đã kéo khẩu trang xuống để "nói chuyện cho dễ".

Người phụ nữ mắng luôn con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, cô con gái đã nhắc nhở mẽ rằng: "Mẹ ơi mẹ thôi đi, mẹ đeo khẩu trang lên đi". Nhưng người này lại tiếp tục quát tháo luôn và con gái, co rằng ở khoảng cách xe vậy không thể lây vi rút.

"Thì mẹ đang đeo nè, mẹ đã nói ngồi đây có ảnh hưởng gì đâu. Cách xa từ khoảng bao nhiêu mét rồi" - người phụ nữ nói rồi tiếp tục quay sang lớn tiếng với cơ quan chức năng. Trong clip, tuy không lộ mặt nhưng có thể nhảy, bé gái này vài lần sau đó cũng khuyên người mẹ câu tương tự nhưng bất thành.

Không rõ clip này được quay trước hay sau ngày sự kiện ngày 10/8 bùng nổ. Thế nhưng, những lời nói cùng hành động này của "chị đại" tiếp tục nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Hiện, đoạn clip vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

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