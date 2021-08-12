'Chị đại quận 4' tiếp tục lộ clip lớn tiếng quát tháo con gái khi được khuyên đeo khẩu trang

Xã hội 12/08/2021 14:53

Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "Chị đại quận 4" liên tục mắng chửi thậm chí quát tháo cả con gái khi bị nhắc đeo khẩu trang.

Những ngày gần đây, đoạn clip về một người phụ nữ đi từ quận 4 sang quận 1 không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang còn có thái độ chống đối người thi hành công vụ vào ngày 10/8 khiến nhiều người xôn xao. Danh tính người phụ nữ này là N.T.N (33 tuổi, ngụ quận 4, TP.HCM). Từ đây, biệt danh "Chị đại quận 4" cũng xuất hiện mỗi khi nhắc đến người này.

Sau đó, rất nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh chị N. dù ở nhà riêng, trên phố hay cửa hàng tiện lợi đều có thái độ nóng nảy, chửi bới vì những vấn đề liên quan đến dịch bệnh cũng được tìm ra và chia sẻ rộng rãi. Được biết, chị N. đã bị phạt hơn 16 triệu đồng trong vòng 3 tháng đều vì vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19. 

chi dai quan 4
Người phụ nữ đi từ quận 4 sang quận 1 vừa qua - Ảnh:Chụp màn hình

Những tưởng câu chuyện về người phụ này đến đây sẽ kết thúc. Tuy nhiên, mới đây, cộng động mạng lại tiếp tục tìm thấy thêm clip "chị đại" mắng con bất chấp tại chốt kiểm dịch. Cụ thể, trong đoạn clip, chị N. nay đã đeo khẩu trang. Thế nhưng, trong lúc gây gổ với một chiến sĩ quan công an, người phụ nữ đã kéo khẩu trang xuống để "nói chuyện cho dễ".

chi dai quan 2
Người phụ nữ mắng luôn con gái - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, cô con gái đã nhắc nhở mẽ rằng: "Mẹ ơi mẹ thôi đi, mẹ đeo khẩu trang lên đi". Nhưng người này lại tiếp tục quát tháo luôn và con gái, co rằng ở khoảng cách xe vậy không thể lây vi rút.

"Thì mẹ đang đeo nè, mẹ đã nói ngồi đây có ảnh hưởng gì đâu. Cách xa từ khoảng bao nhiêu mét rồi" - người phụ nữ nói rồi tiếp tục quay sang lớn tiếng với cơ quan chức năng. Trong clip, tuy không lộ mặt nhưng có thể nhảy, bé gái này vài lần sau đó cũng khuyên người mẹ câu tương tự nhưng bất thành.

Không rõ clip này được quay trước hay sau ngày sự kiện ngày 10/8 bùng nổ. Thế nhưng, những lời nói cùng hành động này của "chị đại" tiếp tục nhận về nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Hiện, đoạn clip vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. 

Thông tin mới nhất về vụ cháy cửa hàng gas tại Lào Cai: Hai cháu bé suýt chết vì mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà

Thông tin mới nhất về vụ cháy cửa hàng gas tại Lào Cai: Hai cháu bé suýt chết vì mắc kẹt trên tầng 2 của ngôi nhà

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng ở cửa hàng gas tại Lào Cai, được biết, đã có hai cháu bé bị kẹt trên tầng 2 của căn nhà khi vụ hỏa hoạn mới xảy ra. Rất may, các nhân viên điện lực gần đó đã kịp thời tiếp cận và giải cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   người đàn bà không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm quận tư sang quận 1

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 13 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 13 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 42 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 5 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 7 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1