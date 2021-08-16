Cô gái Huế trốn cách ly tại nhà, chèo thuyền vượt sông đến thăm chồng sắp cưới đang bị cách ly

Sáng ngày 16/8 thông tin một cô gái ở phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã bị lập biên bản xử lý. Vì đang trong thời gian cách ly tại nhà nhưng vẫn cố gắng chèo thuyền vượt sông đến thăm chồng sắp cưới.

Theo thông tin từ Tiền Phong, sáng ngày 16/8, Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng chức năng phường Hương Vân, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Vừa lập biên bản xử lý một trường hợp chèo thuyền vượt sông thăm chồng sắp cưới, vi phạm qui định phòng chống dịch bệnh Covid- 19.

Đó là trường hợp chị L.T.K.O, sinh năm 1997, ngụ tại Hương Văn, thị xã Hương Trà. Sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung trở về địa phương, K.O đã đến trạm y tế phường Hương Trà khai báo và cam kết thực hiện giám sát y tế tại nhà, không tiếp xúc với người khác.

Sông Bồ đoạn qua phường Hương Vân, Hương Trà mà chị O đã vượt qua để đến thăm chồng sắp cưới. Ảnh: Tiền Phong

Thế nhưng, sau khi rời khỏi trạm y tế, chị O đã không về nhà mà di chuyển bằng thuyền ghe vượt sông Bồ sang thăm chồng sắp cưới ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong khi đó chồng sắp cưới của chị cũng thuộc diện bị cách ly tại nhà.

Ngày 15/8, sự việc chị O chèo thuyền sang xã bên thăm chồng sắp cưới, vi phạm quy định phòng, chống dịch đã được chính quyền phường Hương Vân phát hiện và lập biên bản xử lý.

Theo lực lượng chức năng, hành vi của chị L.T.K.O đã vi phạm quy định về trốn tránh cách ly y tế, nên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

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