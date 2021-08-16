Ám ảnh hiện trường 4 người trong gia đình tử vong ở Hải Phòng: Các nạn nhân nằm co quắp, người duy nhất sống sót ngất lịm khi nghe tiếng nổ

Xã hội 16/08/2021 11:49

Theo lời những người hàng xóm thì cả gia đình con gái về nhà ngoại ăn cơm rồi xảy ra sự việc đau lòng. Đáng nói, nạn nhân còn đang mang thai.

Liên quan đến vụ việc 4 người trong một gia đình tử vong ở xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, thông tin trên Tuổi Trẻ Online, cơ quan chức năng đã xác định được nguyên nhân dẫn đến sự việc. Theo công an, nguyên nhân ban đầu xác định là do nổ bình ga.

Trước đó, ngày 15/8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng xảy ra vụ cháy. Khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Kiền Bái đã cử hàng chục cán bộ chiến sỹ và 2 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện khẩn trương đến hiện trường.

Vụ việc khiến 4 người tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Th., sinh năm 1971 (vợ ông Hải); chị Nguyễn Thị H., sinh năm 1990 (con gái ông Hải); cháu Nguyễn Thị Tuyết Nh., sinh năm 2017 (cháu ngoại ông Hải) tại khu vực phòng ngủ; anh Vũ Trọng Kh., sinh năm 1990 (con rể ông Hải) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ông Hải bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đáng nói, hình ảnh các nạn nhân tử vong trong tình trạng thi thể co quắp khiến ai nấy không khỏi đau xót. 

Ám ảnh hiện trường 4 người trong gia đình tử vong ở Hải Phòng: Các nạn nhân nằm co quắp, người duy nhất sống sót ngất lịm khi nghe tiếng nổ - Ảnh 1
Hiện trường 4 người trong một gia đình tử vong - Ảnh: Internet

 Thông tin thêm về sự việc, một người dân xã Kiền Bái nói trên báo Đất Việt/ Tri thức & Cuộc sống: "Do là ngày chủ nhật, cả gia đình con gái ông Hải về nhà ăn cơm rồi xảy ra vụ việc thương tâm. Lúc xảy ra sự việc, con gái ông Hải đang mang thai. Sau khi ăn cơm cùng gia đình xong, ông Hải sang nhà hàng xóm ngồi uống nước, nghe tiếng nổ lớn ông Hải vội về thì thấy sự việc liền ngất đi. Người con rể của gia đình ông Hải được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó nhưng chỉ đi được một đoạn thì tử vong nên lại được đưa về. Tại hiện trường, nội thất trong nhà nạn nhân đều biến dạng".

Hiện Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. 

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Vụ cháy nổ kinh hoàng xảy ra tại Thủy Nguyên, Hải Phòng làm 4 người tử vong thương tâm, chỉ 1 người trong gia đình còn sống sót.

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