Trước khi gây ra tội ác, người chồng sát hại vợ đang mang thai từng bị tai nạn và có những hành động khó hiểu.

Liên quan đến sự việc chồng sát hại vợ đang mang thai, chiều ngày 15/8, trao đổi trên báo Đất Việt, Trưởng thôn Mỏi Sáng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết, cách đây khoảng nửa tháng, Nguyễn Văn Thảo (34 tuổi, ở thôn Sỏi Máng) bị tai nạn xe máy và có bị ảnh hưởng não.

"Tôi có nghe mọi người làm cùng công ty với Thảo nói là khoảng 10 ngày nay, Thảo đi làm có dấu hiệu rất lạ, gặp ai cũng bắt tay, xin lỗi và chào tạm biệt. Không chỉ ở công ty mà về địa phương cũng vậy, trong khi từ trước đến nay không ai thấy Thảo có những hành động như vậy", vị đại diện trên cho biết.

Theo vị đại diện này, trước khi bị tai nạn, Thảo là một người chồng, người cha bình thường. Thảo đi làm công ty gần nhà, đi sớm về muộn, ngày cuối tuần hay đi làm thêm nên cũng ít đi chơi trong thôn, xóm. Đồng thời, vị Trưởng thôn cũng thông tin vợ chồng Thảo đã có với nhau một đứa con 14 tháng tuổi. "Giờ vợ đối tượng lại đang mang thai cháu bé thứ 2. Vậy mà Thảo không kiềm chế được hành vi của mình để gây ra hậu quả đau lòng như vậy", vị đại diện nói.

Trước đó, vào khoảng 6h45 sáng 14/8, do mâu thuẫn, Thảo đã dùng dao nhọn đâm chết chị Nguyễn Thị X. (22 tuổi, vợ Thảo). Gây án xong, Thảo đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú. Công an xã Ngọc Lý đã phối hợp với Công an huyện Tân Yên bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức lấy lời khai nghi phạm cùng các bên liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm Thảo khai nhận, sáng 14/8, thấy vợ có biểu hiện mệt mỏi nên bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. Tuy nhiên, chị X. không đồng ý, nhất quyết muốn đi làm, nên hai vợ chồng to tiếng. Trong lúc bực tức, Thảo đã dùng dao đâm vợ mình tử vong. Được biết, hiện Công an huyện Tân Yên đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thảo để làm rõ hành vi "giết người".

