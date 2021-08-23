Bộ Công an vừa điều động lực lượng Cảnh sát hình sự, CSGT, CSCĐ,... hỗ trợ thêm cho TP.HCM trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 đang trong tình huống cấp bách như hiện nay.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 23/8 thông tin từ phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM cho hay, vừa tiếp nhận lực lượng của Bộ Công an chi viện thêm cho TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19. Lực lượng của Bộ Công an chi viện chi viện cho TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet Cụ thể, PC08 đã tiếp nhận 37 cán bộ chiến sĩ của Cục CSGT đường bộ - đường sắt (C08), 24 Cảnh sát hình sự của Cục Cảnh sát hình sự (C02) và 310 cán bộ chiến sĩ của Bộ Tư lệnh CSCĐ (K20) – Bộ Công an.

Lực lượng chi viện này trước mắt được phân bố trí làm nhiệm vụ tại 12 trạm, chốt cấp thành phố là những cửa ngõ ra vào TP.HCM. Có gần 400 cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an tăng cường để kiểm soát chặt 12 trạm ở các cửa chốt ra vào ở TP.HCM. Ảnh: Vietnamnet Mỗi trạm, chốt sẽ có lực lượng bao gồm: 1 cán bộ phòng PC08 – Công an TP.HCM, 8 cán bộ chiến sĩ CSCĐ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, 2 Cảnh sát hình sự của Bộ và 1 cán bộ CSGT của Cục C08. Trong đó, cán bộ của phòng PC08 phụ trách, làm tổ trưởng, cán bộ của Bộ Tư lệnh CSCĐ làm tổ phó, còn lại là thành viên.

Lực lượng này có nhiệm vụ dừng người, phương tiện và hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cán bộ tại chốt kiểm soát trong suốt quá trình kiểm tra, xử lý y tế, điều tra dịch tễ đối với người, phương tiện, hàng hóa vận chuyển…có biểu hiện nghi vấn mang mầm dịch bệnh Covid-19 ra, vào thành phố. Lực lượng cảnh sát cơ động bắt đầu nhận nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát. Ảnh: Vietnamnet Lực lượng cũng nhắc nhở, kiểm tra, xử lý các hành vi chống đối, hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời phát hiện, ngăn chặn, truy bắt chuyển cơ quan y tế xử lý các trường hợp có thông báo đã bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung khi các đối tượng này di chuyển đến chốt kiểm soát. Tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm an toàn giao thông, xử lý đối tượng phạm tội hình sự và các đối tượng vi phạm pháp luật khác.

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