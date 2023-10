Sau khi bị công an phát hiện trèo rào vào khu phong toả để thăm bạn gái, đối tượng đã cầm dao đe dọa cảnh sát khu vực và chém Trung tá Phạm Đức Trung - Phó trưởng Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).

Theo Zingnews đưa tin, ngày 23/8, Công an quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, đã tạm giữ hình sự Trần Thành C. (25 tuổi, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cụ thể, tối 22/8, anh C. đã trèo rào vào khu vực đang phong tỏa để vào khu dân cư ở phường Hưng Phú nhưng sau đó bị người dân phát hiện nên báo công an đến xác minh. Khi công an khu vực đến hiện trường, phát hiện C. đang ở nhà bạn gái nên đã yêu cầu anh ra trình diện.

C. bị cảnh sát tạm giữ để điều tra - Ảnh: Zingnews

Lúc này, đối tượng đã cầm dao dọa chém thượng úy cảnh sát rồi bỏ chạy về phía cầu Quang Trung. Công an phường Hưng Phú đã lập tức đuổi theo và yêu cầu thanh niên này dừng lại. Nam thanh niên đã cầm dao chém trúng tay trung tá Phạm Đức Trung - Phó trưởng Công an phường Hưng Phú, rồi bỏ chạy.

Công an đã nhanh chóng khống chế và đưa thanh niên về trụ sở. Tại đây, C. thừa nhận đã lợi dụng đêm tối để trèo rào khu vực phong tỏa với mục đích đến thăm bạn gái.

