Tóm gọm nhóm đối tượng dở rào phong toả phòng dịch để đi mua trái phép chất ma tuý đá

Xã hội 09/08/2021 14:04

Khi bị bắt, đối tượng M. nhanh chóng đưa hai tay vào túi quần bóp nát những gói ma túy đá nhằm phi tang vật chứng.

Theo báo Pháp luật TP. HCM đưa tin, ngày 9/8, Công an quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng) đang tạm giữ Nguyễn Thanh M. (32 tuổi, quê Quảng Nam), Phan Văn H. (26 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) và Hồ Phước C. (45 tuổi, ngụ Đà Nẵng) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 7/8, do có nhu cầu mua ma túy đá nên đối tượng M. đã liên hệ H. nhờ tìm đầu mối. Sau đó, H. đã liên hệ C. để dẫn đi. Cả 3 cùng tống trên một xe tay ga đến khu vực bờ hồ Vĩnh Trung (quận Thanh Khê) để tìm một người tên B. mua ma túy.

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Nghi phạm Nguyễn Thanh Mỹ định bóp nát ma túy phi tang. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin của Pháp luật Plus, hiện tại, khu vực bờ hồ Vĩnh Trung đã dựng rào chắn phong tỏa nhằm kiểm soát người ra đường. Tuy nhiên, 3 thanh niên vẫn quyết dỡ rào để vào mua 4 gói ma túy với giá hơn 10 triệu đồng.

Sau khi mua xong, 3 người vừa ra lại đường cũ thì bị tổ công tác C1, lực lượng 911 Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ. Khi bị bắt, M. đã nhanh chóng đưa 2 tay vào túi quần để bóp nát những gói ma túy đá nhằm phi tang vật chứng.

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4 gói ma tuý đá bị thu giữ, có một gói đã bị M. bóp nát - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Công an đã kịp thời khống chế và lấy được trong túi M. có 4 gói ni lông chứa chất màu trắng. Đối tượng  M. thừa nhận đó là ma túy đá.

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Đối tượng Trần Thị Anh Th. (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) thừa nhận đã vận chuyển số lượng lớn ma túy giúp người khác nhưng không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể.

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