Đối tượng Trần Thị Anh Th. (SN 1989, ngụ tỉnh Tiền Giang) thừa nhận đã vận chuyển số lượng lớn ma túy giúp người khác nhưng không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể.

Theo Công an nhân dân đưa tin, ngày 8/8, Công an thị xã Gò Công (tỉnh Tiền Giang) cho biết, lực lượng kiểm soát tại chốt phòng, chống COVID-19 phường 3, đã bắt giữ một vụ vận chuyển ma túy.

Trước đó, trưa ngày 7/8, đối tượng Trần Thị Anh Th. (SN 1989, ngụ thị xã Gò Công) đi xe máy có mang theo balô muốn qua chốt kiểm soát dịch. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhận thấy Th. có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra bên trong balô, lực lượng phát hiện có 36 gói nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp với trọng lượng 121 gram cùng nhiều dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Th. bị bắt giữ cùng tang vật - Ảnh: Công an nhân dân

Theo thông tin của Zingnews, tại đây, Th. khai nhận cô đã cùng Trần Văn T. (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) đi 2 xe máy từ huyện Châu Thành đến thị xã Gò Công để vận chuyển dùm người khác nhưng không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể. Thời điểm bị bắt quả tang tàng trữ chất cấm, Th. đang mang thai và có nuôi con nhỏ.

Công an thị xã Gò Công đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng đối tượng liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Thuê nhà nghỉ dài hạn để hoạt động mại dâm, 2 người phụ nữ bán dâm đều dương tính với ma tuý Công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại một nhà nghỉ ở thị trấn Long Thành. Qua kiểm tra, cả 2 người phụ nữ bán dâm đều dương tính với ma tuý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bung-bau-vuot-mat-nguoi-phu-nu-van-chuyen-36-goi-ma-tuy-dinh-vuot-chot-kiem-dich-soat-dich-416745.html