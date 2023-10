Công an bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại một nhà nghỉ ở thị trấn Long Thành. Qua kiểm tra, cả 2 người phụ nữ bán dâm đều dương tính với ma tuý.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngày 24/6, phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành đã lập hồ sơ xử lý 1 cơ sở kinh doanh nhà nghỉ cho thuê phòng để thực hiện hoạt động mại dâm. Được biết, nhà nghỉ này có tên Văn Hải nằm tại tổ 21, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành do bà H.H. (37 tuổi) làm chủ.

Cô gái thuê phòng tại một nghỉ ở thị trấn Long Thành để thực hiện hoạt động mại dâm - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trước đó, ngày 22/6, các đơn vị chức năng nói trên đã ra quân để tiến hành kiểm tra nhà nghỉ Văn Hải. Tại đây, công an phát hiện trong 2 phòng của nhà nghỉ có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Cả 2 người phụ nữ bán dâm khai thuê phòng dài hạn tại nhà nghỉ này để hoạt động bán dâm với giá 170 ngàn đồng/ngày.

Mỗi ngày, các cô gái sẽ tìm kiếm khách mua dâm qua mạng và nếu có khách thì sẽ hẹn tới nhà nghỉ này để mua bán dâm. Ngoài ra, khi khách đến nhà nghỉ cũng phải trả tiền phòng từ 80-100 ngàn đồng cho chủ nhà nghỉ.

Qua test nhanh, kết quả cho thấy 2 cô gái bán dâm đều dương tính với ma túy. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

