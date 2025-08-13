Mèo trong nhà bỗng dưng biến mất, chủ nhà đi tìm thì phát hiện cảnh tượng nổi da gà trong đêm

Người phụ nữ ở Thái Lan bỗng phát hiện con trăn khổng lồ nuốt chửng con mèo nên liền gọi hàng xóm và đội cứu hộ đến ứng cứu. Khi đội cứu hộ đến tìm kiếm và phát hiện con trăn ẩn náu qua tấm ván trên nóc nhà. Do con trăn có kích thước khủng nên đã phá vỡ trần nhà.

