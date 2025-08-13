Mèo trong nhà bỗng dưng biến mất, chủ nhà đi tìm thì phát hiện cảnh tượng nổi da gà trong đêm

Người phụ nữ ở Thái Lan bỗng phát hiện con trăn khổng lồ nuốt chửng con mèo nên liền gọi hàng xóm và đội cứu hộ đến ứng cứu. Khi đội cứu hộ đến tìm kiếm và phát hiện con trăn ẩn náu qua tấm ván trên nóc nhà. Do con trăn có kích thước khủng nên đã phá vỡ trần nhà.
Video 1 giờ 17 phút trước

Thiên Ân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi