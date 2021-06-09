Bán dâm xong, nhóm thiếu nữ 12 - 16 tuổi tự mồi chài khách làng chơi Hà Nội cho nhau, một người bị từ chối vì... da đen, người nhỏ

Xã hội 09/06/2021 09:35

Các bé gái có độ tuổi từ 12-16 tuổi tham gia bán dâm rồi tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho nhiều người khác.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 8/6, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKS) TP.Hà Nội cho biết cơ quan này vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hải (SN 1971) và Nguyễn Văn Đức (SN 1975, cùng ở huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Mua dâm người dưới 18 tuổi".

Cùng vụ án, VKS còn truy tố bị can Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 2003) về tội "Môi giới mại dâm"; Nguyễn Văn Nam (SN 2001, cùng trú ở huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) bị truy tố về tội "Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi".

Theo đó, khoảng cuối tháng 2/2020, Nguyễn Văn Hải thông qua mạng xã hội và sử dụng số điện thoại đã lên mạng tìm, làm quen với các gái bán dâm nhằm mục đích mua dâm. Tại đây, Hải đã làm quen Nguyễn Thị Diệu Linh.

Cũng trong thời điểm này, Nguyễn Thị Diệu Linh ở cùng phòng trọ với L. (SN 2005, trú tại Ba Vì) và đã môi giới thiếu nữ này bán dâm cho bị can Nguyễn Văn Hải với giá 1,5 triệu đồng. Sau lần đó, Diệu Linh còn nhiều lần môi giới cho Hải mua dâm L.

Đến tháng 3/2020, Diệu Linh tiếp tục mời bị can Hải mua dâm bạn mình là B.K.H. (SN 2005). Sau thoả thuận, các bên tới một nhà nghỉ để quan hệ tình dục vẫn với giá là 1,5 triệu đồng/người.

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Ảnh minh họa: VietNamNet

Liên quan đến vụ việc này, VietNamNet cũng đưa tin, sau khi bán dâm cho Hải, H. này tiếp tục giới thiệu cho "khách làng chơi" mua dâm một thiếu nữ khác tên T. (SN 2007). Lần này, Hải rủ Đức cùng đi đến nhà nghỉ để Đức mua dâm B.K.H. với giá 1,5 triệu đồng.

Hải vào phòng với T., nhưng thấy thiếu nữ người nhỏ, da đen nên không quan hệ tình dục mà cho T. 500 nghìn đồng rồi ra về. Sau đó T. lại nhắn tin cho Hải, giới thiệu cô bạn khác của mình mới 12 tuổi 11 tháng đi bán dâm cho Hải và Đức. 

Trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 2 đến tháng 5/2020, Hải đã 7 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhiều thiếu nữ chỉ từ 12 đến 15 tuổi. Từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2020, Nguyễn Văn Đức đã thực hiện 4 lần quan hệ tình dục với 3 thiếu nữ độ tuổi từ 12 đến 15.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, B.K.H. có người yêu là bị can Nguyễn Văn Nam. Thiếu nữ này đã 2 lần tự nguyện quan hệ tình dục với Nam khi mới 13 tuổi. Vì vậy, Nam bị truy tố về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi”.

Trong vụ án, H. và T. bị xác định có hành vi môi giới mại dâm. Nhưng do cả hai chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an lập hồ sơ, đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường với 2 thiếu nữ. Nhóm thiếu nữ bán dâm đều dưới 16 tuổi nên chỉ bị xử phạt hành chính bằng hình thức cảnh cáo.

Quá trình điều tra, bị can Diệu Linh và các thiếu nữ khác khai, đã từng bán dâm cho nhiều người đàn ông khác trên địa bàn Hà Nội, nhưng đã xài hết số tiền kiếm được nên không thể giao nộp tại cơ quan công an. 

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