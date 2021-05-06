Quen trai trẻ qua Zalo, người phụ nữ bị đâm 10 nhát, cướp tài sản trong nhà nghỉ

Xã hội 06/05/2021 16:43

Đối tượng Trương Kiến Minh dùng tên giả kết bạn với chị L., sau đó hẹn chị này tới nhà nghỉ để tâm sự. Tại đây, hắn dùng hung khí đâm chị L. 10 nhát và cướp tài sản của chị gồm vòng vàng, dây chuyền.

Ngày 6/5, cơ quan điều tra huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp tài sản xảy ra ngày 17/12/2020 tại một nhà nghỉ thuộc xã An Phước, huyện Long Thành.

Đối tượng bị bắt là Trương Kiến Minh (23 tuổi quê huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Trước đó, ngày 21/12/2020 chị L. (36 tuổi, quê Điện Biên) đến Công an huyện Long Thành trình báo bị một nam thanh niên dùng dao tấn công gây thương tích sau đó cướp tài sản.

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 Đối tượng Trương Kiến Minh tại cơ quan Cảnh sát điều tra - Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu, công an xác định đầu tháng 12/2020 chị L. có kết bạn Zalo với một nam thanh niên tên tài khoản là "Hoàng Phát".

Sau thời gian nói chuyện qua lại, cả hai phát sinh tình cảm và hẹn nhau gặp mặt. Đến ngày 17/12/2020, chị L. và nam thanh niên hẹn gặp nhau tại một nhà nghỉ thuộc ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành để tâm sự và quan hệ tình dục.

Trong lúc quan hệ tình dục thì bất ngờ nam thanh niên dùng dao nhọn và băng keo khống chế chị L., yêu cầu chị đưa tài sản. Chị L. phản ứng lại thì bị nam thanh niên cầm dao nhọn đâm liên tiếp khoảng 10 nhát vào người gây thương tích.

Khi cán dao bị gãy, nam thanh niên tiếp tục dùng tay đấm vào vùng mặt và đầu chị L. khoảng 10 cái làm cho chị L. choáng và ngất xỉu. Sau đó nam thanh niên đã cướp của chị L. một sợi dây chuyền, một vòng đeo tay bằng vàng, tổng trị giá khoảng 6 triệu đồng.

Nhận thấy đây là vụ án cướp tài sản rất nghiêm trọng, đối tượng hoạt động manh động, Công an huyện Long Thành đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Sau nhiều tháng điều tra xác minh, ngày 3/5/2021, Công an huyện Long Thành đã bố trí lực lượng vây bắt Minh khi hắn đang lẩn trốn tại quê nhà.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Trương Kiến Minh vẫn quanh co chối tội. Tuy nhiên trước những tài liệu, chứng cứ thuyết phục, đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 4/5/2021, Công an huyện Long Thành đã ra quyết định tạm giam đối tượng Minh, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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