Hà Nội: Nhiều người vẫn tụ tập tập thể dục, không đeo khẩu trang, bất chấp kêu gọi ngưng ra đường

Ngày hôm qua, 5/5, UBND TP.Hà Nội đã có công văn khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết để phòng tránh COVID-19, tuy nhiên sáng nay, nhiều người vẫn bất chấp đi tập thể dục, thậm chí còn không mang khẩu trang.
- Thái Bình: Phát hiện 1 ca dương tính Covid-19, từng đi chăm bố ở bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương
- Khẩn: Hà Nội khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết
Từ 0h ngày 5/5/2021, UBND TP.Hà Nội ra chỉ thị yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ nhiễm COVID-19 trong đó có các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, đến sáng nay, nhiều người vẫn thản nhiên tập trung tập thể dục tại khu vực công viên, bờ hồ. Đáng nói hơn là một số người còn không mang khẩu trang, hoặc có mang nhưng rất hời hợt, "đối phó".
Trước đó, UBND TP.Hà Nội cũng ra văn bản yêu cầu xử phạt các trường hợp không mang khẩu trang khi ra đường. Tuy nhiên, một số người vẫn bất chấp quy định xử phạt với những lý do hết sức "hồn nhiên".
Trước đó, trong dịp lễ vừa rồi, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã ghi nhận được vô số câu trả lời chống chế như: "Tôi nghĩ Việt Nam đang kiểm soát dịch tốt nên cũng chủ quan khi ra đường"; "Hôm nay trời nóng nữa nên đeo khẩu trang hơi khó chịu, tôi cùng bạn lên phố chơi, chụp ảnh ngày lễ, không nghĩ rằng sẽ bị xử phạt hôm nay" hay "Tôi quên"...
Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt mọi yêu cầu của các cơ quan ban ngành nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Những việc làm nhỏ như đeo khẩu trang, hạn chế ra khỏi nhà... sẽ giúp cộng đồng bớt 1 phần nguy cơ lây lan dịch bệnh.