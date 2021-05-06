Hà Nội: Nhiều người vẫn tụ tập tập thể dục, không đeo khẩu trang, bất chấp kêu gọi ngưng ra đường

Từ 0h ngày 5/5/2021, UBND TP.Hà Nội ra chỉ thị yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ nhiễm COVID-19 trong đó có các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, đến sáng nay, nhiều người vẫn thản nhiên tập trung tập thể dục tại khu vực công viên, bờ hồ. Đáng nói hơn là một số người còn không mang khẩu trang, hoặc có mang nhưng rất hời hợt, "đối phó".

Quanh khu vực bờ hồ có rất nhiều người ở mọi độ tuổi tập trung tập thể dục, đa phần đều không mang khẩu trang - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Những người lớn tuổi vẫn cùng nhau tập dưỡng sinh và cười nói khá thoải mái - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Người đàn ông này chạy bộ ở nơi khá vắng vẻ trong công viên nhưng vẫn chủ quan không mang khẩu trang - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Đây là trường hợp có mang khẩu trang nhưng rất hời hợt. 2 người phụ nữ trong ảnh kéo khẩu trang xuống và nói chuyện với nhau như chưa hề có bất kỳ quy định nào - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, UBND TP.Hà Nội cũng ra văn bản yêu cầu xử phạt các trường hợp không mang khẩu trang khi ra đường. Tuy nhiên, một số người vẫn bất chấp quy định xử phạt với những lý do hết sức "hồn nhiên".