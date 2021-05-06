Hà Nội: Nhiều người vẫn tụ tập tập thể dục, không đeo khẩu trang, bất chấp kêu gọi ngưng ra đường

Xã hội 06/05/2021 10:15

Ngày hôm qua, 5/5, UBND TP.Hà Nội đã có công văn khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết để phòng tránh COVID-19, tuy nhiên sáng nay, nhiều người vẫn bất chấp đi tập thể dục, thậm chí còn không mang khẩu trang.

Từ 0h ngày 5/5/2021, UBND TP.Hà Nội ra chỉ thị yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ và hoạt động tiềm ẩn nguy cơ nhiễm COVID-19 trong đó có các hoạt động tập thể dục, thể thao, các sự kiện tập trung đông người tại khu vực công cộng, đồng thời khuyến cáo người dân không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết. Tuy nhiên, đến sáng nay, nhiều người vẫn thản nhiên tập trung tập thể dục tại khu vực công viên, bờ hồ. Đáng nói hơn là một số người còn không mang khẩu trang, hoặc có mang nhưng rất hời hợt, "đối phó". 

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Quanh khu vực bờ hồ có rất nhiều người ở mọi độ tuổi tập trung tập thể dục, đa phần đều không mang khẩu trang - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
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Những người lớn tuổi vẫn cùng nhau tập dưỡng sinh và cười nói khá thoải mái - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
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Người đàn ông này chạy bộ ở nơi khá vắng vẻ trong công viên nhưng vẫn chủ quan không mang khẩu trang - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam
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Đây là trường hợp có mang khẩu trang nhưng rất hời hợt. 2 người phụ nữ trong ảnh kéo khẩu trang xuống và nói chuyện với nhau như chưa hề có bất kỳ quy định nào - Ảnh: Thông tấn xã Việt Nam

Trước đó, UBND TP.Hà Nội cũng ra văn bản yêu cầu xử phạt các trường hợp không mang khẩu trang khi ra đường. Tuy nhiên, một số người vẫn bất chấp quy định xử phạt với những lý do hết sức "hồn nhiên".

Trước đó, trong dịp lễ vừa rồi, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã ghi nhận được vô số câu trả lời chống chế như: "Tôi nghĩ Việt Nam đang kiểm soát dịch tốt nên cũng chủ quan khi ra đường"; "Hôm nay trời nóng nữa nên đeo khẩu trang hơi khó chịu, tôi cùng bạn lên phố chơi, chụp ảnh ngày lễ, không nghĩ rằng sẽ bị xử phạt hôm nay" hay "Tôi quên"...

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Ghi nhận hôm 3/5, làm tài xế công nghệ, tiếp xúc với hiều người nhưng anh shipper này không hề mang khẩu trang để đảm bảo an toàn - Ảnh: Tuổi Trẻ
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Cán bộ công an nhanh chóng lập biên bản xử phạt hành chính đối với những trường hợp không mang khẩu trang. Đối với những người vẫn 'ngoan cố' lấy lý do thì công an sẽ gửi công văn về địa phương, nơi cư trú hoặc trường học để có biện pháp xử lý - Ảnh: Tuổi Trẻ

Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành tốt mọi yêu cầu của các cơ quan ban ngành nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Những việc làm nhỏ như đeo khẩu trang, hạn chế ra khỏi nhà... sẽ giúp cộng đồng bớt 1 phần nguy cơ lây lan dịch bệnh.

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Từ khóa:   COVID-19 SARS-CoV-2 Hà Nội

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