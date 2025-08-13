Xe buýt phanh gấp, người phụ nữ vừa lên xe bị mất thăng bằng và ngã ra khỏi xe rơi xuống đường tử vong tại chỗ

Một phụ nữ 74 tuổi đã tử vong sau khi ngã khỏi xe buýt đang chạy ở Thrissur, Kerala, Ấn Độ, hôm 11/8. Trong clip, một người phụ nữ đang bước lên xe và định tiến đến ghế trống ngồi. Tuy nhiên, khi xe đang chạy, tài xế đã phanh gấp để giảm tốc độ. Người phụ nữ sau đó đã mất thăng bằng và ngã ra khỏi xe buýt khi cửa xe đang mở.
Video 1 giờ 11 phút trước

Ý Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

