Một xã ở Nghệ An treo 'thưởng nóng' 1 triệu đồng cho người dân phát giác trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch

Trung tá Hồ Đình Hợi – Trưởng Công an xã Công Thành cho biết, sau khi có thông báo kêu gọi người dân cùng tham gia phát giác trong phòng chống dịch, đến nay đã có 5 người báo tin người vi phạm.

Theo thông tin của báo Pháp luật TP.HCM, chiều 22/8, ông Nguyễn Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Công Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, đã thưởng cho nhiều người vì đã có công phát giác những trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, trước đó, ông Nguyễn Văn Đồng đã ký công văn số 371 về việc tăng cường công tá quản lý người cách ly y tế tại nhà và phòng chống dịch COVID-19. Trong công văn nêu rõ, dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Yên Thành đang có diễn biến mới, hết sức phức tạp và khó lường. Nhằm ghi nhận và động viên nhân dân tham gia phát giác các trường hợp vi phạm, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Công Thành treo thưởng 1 triệu đồng/ lần cho người phát giác.

Thông báo treo thưởng người phát giác vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 ở xã Công Thành - Ảnh: Vietnamnet

Đồng thời, người phát giác sẽ được Ban chỉ đạo và UBND xã giữ bí mật và bảo vệ theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh, trong công văn cũng nêu số điện thoại của trưởng và phó trưởng Công an xã Công Thành để người dân tiện gọi điện phát giác.

Chủ tịch UBND xã Công Thành cho biết nguồn kinh phí thưởng được một doanh nghiệp- nhà hảo tâm tài trợ nhưng đã đề nghị không công bố danh tính cho nhân dân biết.

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trao đổi với Vietnamnet, chiều 22/8, Trung tá Hồ Đình Hợi – Trưởng Công an xã Công Thành cho biết, sau khi có thông báo kêu gọi người dân cùng tham gia phát giác trong phòng chống dịch, đến nay đã có 5 người báo tin người vi phạm. Trung tá Hồ Đình Hợi nói.

“Nguồn tin của nhân dân báo đến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch là chính xác. Nhiều tổ công tác đã đến trực tiếp làm việc, lập biên bản xử phạt hành chính những người vi phạm. Riêng người tố giác sẽ được giữ bí mật và trao thưởng sau”.

Đến sáng nay, toàn tỉnh Nghệ An đến nay có 876 ca nhiễm Covid-19, trong đó có hàng chục ca được phát hiện lây nhiễm trong cộng đồng.

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