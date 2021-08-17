Chính quyền địa phương xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã thông tin về vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái 6 tuổi tử vong.
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Theo thông tin từ truyền hình Nghệ An, chiều ngày 16/8, Chính quyền xã Tà Cạ huyện Kỳ Sơn, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Một bé gái 6 tuổi rơi từ độ cao gần 10m xuống đất tử vong.
Thông tin ban đầu xác định, vào khoảng hơn 11h ngày 16/8, người dân bản Sơn Thành, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn bất ngờ nghe tiếng động lớn phía sau nhà. Mọi người đi kiểm tra thì phát hiện cháu V.T.B.L. (6 tuổi), con của ông V.V.B. và bà K.T.O. bị rơi từ trên nhà với độ cao gần 10m xuống đất.
Ngay khi phát hiện, gia đình và người dân trong bản đã đưa cháu L. đi cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong trên đường đến Trung tâm Y tế huyện.
Nhận được thông tin, đại diện lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và xã Cà Tạ đã đến thăm hỏi, thắp hương và trao hỗ trợ gia đình; đồng thời phân công lực lượng hỗ trợ gia đình tổ chức tan lễ theo phong tục địa phương.