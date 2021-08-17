Tụ tập hát hò 'liên hoan' mừng hết cách ly, nhóm người ở Quảng Trị bị xử phạt hành chính, chưa được phép rời khỏi khu cách ly tập trung

Xã hội 17/08/2021 08:31

Chỉ còn 1 ngày nữa là hết thời gian cách ly, song cả nhóm người ở Quảng Trị lại tụ tập ăn liên quan tưng bừng khiến cả nhóm chưa được phép rời khỏi nơi cách ly vì vi phạm quy định phòng dịch.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, ngày 16/8, ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã tiến hành xác minh, lập biên bản 6 người trong khu cách ly tập trung ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

Cụ thể, vào ngày 15/8, một tài khoản Facebook tên "Toan Kham" đã phát trực tiếp đoạn video gần 15 phút ghi lại cảnh nhiều đàn ông, phụ nữ tụ tập ăn bánh, uống nước ngọt rồi hát, vỗ tay, vẫy tay theo bài hát tại hành lang một dãy nhà trong khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19. Thời điểm đó, những người này không đeo khẩu trang, tiếp xúc rất gần nhau.

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Nhóm người tụ tập vui chơi, liên hoan ăn mừng sắp hết thời gian cách ly - Ảnh cắt từ clip

Tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc xác minh, xác định video trên quay tại khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 ở Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. Hiện Ban chỉ đạo đã lập biên bản và chưa cho phép 6 người này rời khỏi khu cách ly dù đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung để xử phạt và thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19 theo quy định.

Theo ông Đỗ Văn Hùng, những người trong đoạn video nhập cảnh từ Lào về. Còn 1 ngày nữa là hết thời gian cách ly tập trung nên họ tụ tập ăn uống, hát hò để chia tay. Mỗi người sẽ bị xử phạt khoảng 3 triệu đồng.

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