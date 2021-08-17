Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ một tài xế xe tải chở 46 thi thể, trong đó có 41 trường hợp tử vong do Covid-19 từ TP.HCM về Bến Tre để hỏa táng.

Theo thông tin từ Người Lao Động, tối 16/8, Công an tỉnh Bến Tre xác nhận Công an TP.Bến Tre đang điều tra xử lý về hành vi vi phạm kiểm soát lây lan dịch bệnh Covid-19 đối với tài xế Lê Phúc Hậu (SN 1992; ngụ tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Theo thông tin ban đầu, ngày 16/8, cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) báo với Công an xã Phú Hưng về việc tiếp nhận 46 thi hài từ TP.HCM đưa đến cơ sở để hợp đồng hỏa thiêu. Người chở thi hài là tài xế Lê Phúc Hậu, lái xe tải biển kiểm soát 64C-077xx.

Cơ sở hỏa táng - Ảnh: Thanh Niên Trước đó, vào sáng 15/8, Hậu lái xe tải nói trên chở 18 thi hài từ TP.HCM tới hỏa táng (chưa có hợp đồng trước với cơ sở). Những thi hài này có nhiều địa chỉ khác nhau tại TP.HCM, trong đó có 13 trường hợp tử vong do Covid-19. Hậu cho biết đã tới 2 cơ sở hỏa táng ở Long An và Tiền Giang nhưng đã quá tải. Chiều 15/8, Hậu chở thêm 10 thi hài nữa đến đây. Sáng 16/8, Hậu tiếp tục chở thêm 18 thi hài. Công an xác định có tổng cộng 46 thi hài, trong đó 41 chết do mắc Covid-19. Cơ sở đã hỏa táng được 18 thi hài.

Trả lời trên Thanh Niên, ông Huỳnh Vĩnh Khánh, Chủ tịch UBND TP.Bến Tre, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.Bến Tre (Bến Tre), cho biết ông đã yêu cầu chủ cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên (tọa lạc tại xã Phú Hưng, TP.Bến Tre) ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài chở về từ TP.HCM và các tỉnh, thành khác để hỏa táng trong lúc dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ông Khánh nhấn mạnh: "Hiện cơ sở hỏa táng Phúc Lạc Viên đang tiếp tục xử lý những thi hài đã nhận và tôi đã yêu cầu chủ cơ sở phải ngưng ngay việc tiếp nhận thi hài từ nơi khác chở tới để hỏa táng. Tôi có làm việc với Công an TP.Bến Tre và được biết do xe tải chở thi hài đến đã được cấp giấy ưu tiên “luồng xanh” chở hàng hóa nên mới qua được các chốt kiểm soát dịch Covid-19". Ông Ngô Văn Tán, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bến Tre cho biết trên Tuổi Trẻ, ông đã yêu cầu đơn vị chức năng xử lý nghiêm vụ việc này. Theo ông Ngô Văn Tán, tài xế chở thi hài trong sự việc này đã vi phạm quy định của Bộ Y tế trong việc hướng dẫn và kiểm soát lây lan SARS-CoV-2 ở cơ sở khám chữa bệnh. Việc tài xế dùng xe không chuyên dụng chở thi thể đã vi phạm nghiêm trọng quy định về xử lý thi thể.

Ngày 16/8, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng ở TP.HCM tăng cao, chiếm tới 53% Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin về tình hình dịch COVID-19 những ngày gần đây có điểm đáng chú ý là xu hướng các ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng tăng cao.

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