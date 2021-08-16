Người cha già quỳ rạp người, khóc không thành tiếng tiễn con trai mất vì Covid-19: 'Sao không để ba đi gặp các cụ thay con'

Mới đây cư dân mạng đang chia sẻ hình ảnh của một người cha đau đớn tột cùng khi con trai 29 tuổi của ông qua đời vì Covid-19.
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Dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn căng thẳng và phức tạp, mỗi ngày thông tin về số ca nhiễm và bệnh nhân tử vong khiến ai cũng xót xa và lo lắng. Vì dịch bệnh, không ít gia đình đã phải tiễn biệt người thân, nhiều người cha, mẹ lớn tuổi khóc không thành tiếng khi chứng kiến con mình ra đi khi tuổi còn trẻ.
Mới đây, MXH lan truyền một hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một người cha đau đớn tột cùng khi con trai 29 tuổi của ông qua đời vì Covid-19. Cụ thể, một bài viết đã đăng tải hình nahr kèm với dòng trạng thái đầy xót xa: "Sinh lão bệnh tử là điều ai cũng biết, nhưng thật đau lòng khi chứng kiến hình ảnh người đầu bạc tiễn biệt người đầu xanh, nỗi đau mất con ấy không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Bác năm nay cũng ngoài 70 tuổi, khuôn mặt khắc khổ cùng bộ quần áo cũ khiến cho câu chuyện càng thêm buồn hơn. Anh con trai bị F0 và không qua khỏi, biết tin bác đã đến làm thủ tục nhưng thật tiếc vì chẳng thể được nhìn mặt con lần cuối. Người đàn ông khuỵ gối xuống khóc một cách bất lực, rồi bác trách ông trời sao không để mình chịu bệnh thay con. Giọng điệu nghẹn ngào "Con tôi nó còn bao hoài bão, còn bao ước mơ, tôi già rồi sống có được nhiêu năm nữa đâu, ông trời ơi! ông ác quá vậy". Lời than trách ấy đã khiến cho khung cảnh ảm đạm trở nên buồn hơn bao giờ hết. Dịch bệnh thật quái ác, nó cướp đi quá nhiều thứ, cướp đi cả tiếng cười và con người của một gia đình hạnh phúc".
Trong ảnh, người cha gần như đã quỳ rạp xuống đất, trước mặt ông là xe chỡ quan tài. Một nhân viên y tế đã phải đỡ ông để an ủi và động viên vượt qua sự mất mát đau đớn này. Chỉ một bức ảnh, nhưng giường như cư dân mạng có thể nghe thấu tiếng khóc nghẹn ngào của người cha già khi "người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh". Hình ảnh này đã kiến không ít người xúc động và nghẹn ngào.
Bên dười bài viết, nhiều người nghẹn ngào để lại bình luận động viên người cha. Thậm chí có người còn xót xa để lại những lời tâm can khi dịch bệnh đã cướp đi quá nhiều thứ và không có nỗi đau nào bất hạnh như việc mất người thân.