Người cha già quỳ rạp người, khóc không thành tiếng tiễn con trai mất vì Covid-19: 'Sao không để ba đi gặp các cụ thay con'

Xã hội 16/08/2021 15:52

Mới đây cư dân mạng đang chia sẻ hình ảnh của một người cha đau đớn tột cùng khi con trai 29 tuổi của ông qua đời vì Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn căng thẳng và phức tạp, mỗi ngày thông tin về số ca nhiễm và bệnh nhân tử vong khiến ai cũng xót xa và lo lắng. Vì dịch bệnh, không ít gia đình đã phải tiễn biệt người thân, nhiều người cha, mẹ lớn tuổi khóc không thành tiếng khi chứng kiến con mình ra đi khi tuổi còn trẻ. 

Mới đây, MXH lan truyền một hình ảnh ghi lại khoảnh khắc một người cha đau đớn tột cùng khi con trai 29 tuổi của ông qua đời vì Covid-19. Cụ thể, một bài viết đã đăng tải hình nahr kèm với dòng trạng thái đầy xót xa: "Sinh lão bệnh tử là điều ai cũng biết, nhưng thật đau lòng khi chứng kiến hình ảnh người đầu bạc tiễn biệt người đầu xanh, nỗi đau mất con ấy không một từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Bác năm nay cũng ngoài 70 tuổi, khuôn mặt khắc khổ cùng bộ quần áo cũ khiến cho câu chuyện càng thêm buồn hơn. Anh con trai bị F0 và không qua khỏi, biết tin bác đã đến làm thủ tục nhưng thật tiếc vì chẳng thể được nhìn mặt con lần cuối. Người đàn ông khuỵ gối xuống khóc một cách bất lực, rồi bác trách ông trời sao không để mình chịu bệnh thay con. Giọng điệu nghẹn ngào "Con tôi nó còn bao hoài bão, còn bao ước mơ, tôi già rồi sống có được nhiêu năm nữa đâu, ông trời ơi! ông ác quá vậy". Lời than trách ấy đã khiến cho khung cảnh ảm đạm trở nên buồn hơn bao giờ hết. Dịch bệnh thật quái ác, nó cướp đi quá nhiều thứ, cướp đi cả tiếng cười và con người của một gia đình hạnh phúc". 

Covid-19 2
Người cha già đứng không vững, khóc nghẹn khi con trai đã mất - Ảnh: Page 60 giây

Trong ảnh, người cha gần như đã quỳ rạp xuống đất, trước mặt ông là xe chỡ quan tài. Một nhân viên y tế đã phải đỡ ông để an ủi và động viên vượt qua sự mất mát đau đớn này. Chỉ một bức ảnh, nhưng giường như cư dân mạng có thể nghe thấu tiếng khóc nghẹn ngào của người cha già khi "người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh". Hình ảnh này đã kiến không ít người xúc động và nghẹn ngào. 

Covid-19 1
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Bên dười bài viết, nhiều người nghẹn ngào để lại bình luận động viên người cha. Thậm chí có người còn xót xa để lại những lời tâm can khi dịch bệnh đã cướp đi quá nhiều thứ và không có nỗi đau nào bất hạnh như việc mất người thân. 

Cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh phát hiện bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới gốc xoài, kèm phong bì tiền 200.000 đồng

Cặp vợ chồng ở Hà Tĩnh phát hiện bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới gốc xoài, kèm phong bì tiền 200.000 đồng

UBND phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết người dân trên địa bàn phường này vừa phát hiện 1 bé gái 2 ngày tuổi bị bỏ rơi dưới gốc cây xoài.

Xem thêm
Từ khóa:   con trai qua đời vì Covid-19 cha già khóc tiễn con trai qua đời vì Covid-19 Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 0 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 1 giờ 29 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 1 giờ 52 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 3 giờ 54 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 0 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1