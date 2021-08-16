Ngày 16/8, số ca mắc COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng ở TP.HCM tăng cao, chiếm tới 53%

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin về tình hình dịch COVID-19 những ngày gần đây có điểm đáng chú ý là xu hướng các ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng tăng cao.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, chiều 16/8, UBND TP.HCM đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 từ nay đến 15/9 theo Nghị quyết số 86 của Chính phủ.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin về tình hình dịch những ngày gần đây có điểm đáng chú ý là xu hướng các ca F0 mới xuất hiện trong cộng đồng tăng cao. Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: "Mấy hôm nay, tỉ lệ F0 trong cộng đồng tăng lên. Trước đây tỉ lệ F0 tại các khu phong tỏa chiếm 80%, nhưng trong 3.342 ca mới ngày hôm nay thì F0 trong cộng đồng chiếm 53%, trong khu phong tỏa chỉ còn 41%".

Ông Nguyễn Thành Phong tại cuộc họp - Anhr: Pháp luật TP.HCM

Cũng trong buổi họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thông tin về kế hoạch kiểm soát được tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM. Theo đó, kế hoạch được chia ba giai đoạn.

Giai đoạn từ 15/8 đến 22/8, kéo giảm tỷ lệ bệnh nhân tử vong do COVID-19, không để xảy ra trường hợp người bệnh COVID-19 (F0) chuyển nặng mà không được tiếp nhận, điều trị. Xác định chiến lược chuyển đổi “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng vàng”; mở rộng “vùng xanh” tại các quận huyện và TP.Thủ Đức.

Giai đoạn từ 23/8 đến 31/8, mở rộng “vùng xanh”, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh đối với bảy quận huyện gồm: Cần Giờ, Củ Chi, Nhà Bè, Phú Nhuận, 5, 7 và 11.

Giai đoạn từ 1/9 đến 15/9, duy trì và kiếm soát lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng nhập viện điều trị mỗi ngày không vượt quá số xuất viện mỗi ngày, số nhập viện dưới 2.000 người mỗi ngày (tương đương dưới 200 trường hợp/triệu dân). Đảm bảo hơn 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 và 15% người dân được tiêm mũi 2.

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