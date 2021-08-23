Nghệ An: TP. Vinh siết chặt giãn cách trong 7 ngày, người dân 'ai ở đâu ở yên đó' tính từ 0h ngày 23/8

Xã hội 23/08/2021 08:04

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thống nhất biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn TP. Vinh trên một mức Chỉ thị 16, với tinh thần yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, “ai ở đâu ở yên đó”. Thời gian thực hiện trước mắt là 7 ngày, tính từ 0h ngày 23/8.

Theo thông tin của báo Nghệ An, chiều 22/8, Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp cho ý kiến về công tác phòng, chống dịch thời gian qua và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đặc biệt tại địa bàn TP. Vinh.

Ông Nguyễn Đức Trung - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thông tin, ghi nhận đến 8h ngày 22/8, tỉnh  876 ca nhiễm tại 21 địa phương. Tính riêng từ ngày 14/8 đến nay, đã có 408 ca nhiễm, trong đó có 189 ca nhiễm trong cộng đồng, riêng TP. Vinh có 71 ca nhiễm trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, tình hình dịch trên địa bàn thành phố đang rất phức tạp và thời gian tới sẽ diễn biến mới, khác, tốc độ lây lan nhanh hơn, trong đó có rất nhiều ca trong cộng đồng. Tình trạng lây nhiễm giữa các thành viên trong gia đình là rất nhiều.

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Ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh kết luận cuộc họp - Ảnh: Báo Nghệ An

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất thành phố Vinh thực hiện cách ly y tế toàn thành phố trong 7 ngày để xét nghiệm miễn phí cho 500.000 người dân; bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng; thiết lập các vùng xanh. Đồng thời, TP. Vinh sẽ đảm bảo an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, tổ chức cung ứng hàng hóa đầy đủ, kịp thời đến người dân.

Bên cạnh đó, huy động xe tải, taxi vận chuyển hàng hóa, người cần cấp cứu đến bệnh viện trong thời gian cách ly y tế. Ký hợp đồng với các cơ sở kinh doanh để đáp ứng đủ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian cách ly, hỗ trợ thêm lực lượng đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn TP. Vinh.

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Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: Báo Nghệ An

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế cũng đồng tình quan điểm trên. Tuy nhiên, ông Chỉnh cũng cho rằng, việc cách ly y tế toàn thành phố sẽ rất khó khăn và đề nghị thành phố áp dụng các biện pháp tăng cường, bổ sung khi thực hiện Chỉ thị 16, thời gian áp dụng từ 0h ngày 23/8 và kéo dài trong 7 ngày.

Cụ thể, người dân không được ra khỏi nhà, kể cả đi chợ với quan điểm: "ai ở đâu ở yên đó"; không được ai di chuyển vào thành phố (trừ lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch). Người đến cơ quan, công sở làm việc không quá 10%.

Trong thời gian này, sẽ tiến hành lấy mẫu gộp test nhanh cho 500.000 người trên địa bàn để phát hiện, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Sở Y tế sẽ điều động khoảng 1.000 nhân viên y tế hỗ trợ thành phố việc lấy mẫu trong 4 ngày, bắt đầu từ 8h ngày 24/8.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tăng cường tổ chức các chốt chặn trên địa bàn thành phố. Cụ thể, ngoài giữ nguyên 43 chốt thì sẽ thành lập thêm 70 chốt, bố trí 630 cán bộ, chiến sỹ tham gia để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn thành phố cũng như kiểm soát việc đi lại của người dân trong nội thành.

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