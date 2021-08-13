Thi thể người phụ nữ khoảng 60 tuổi, bên ngoài mặc áo xám,… được người dân phát hiện tại đập nước Bara Đô Lương (Nghệ An).

Theo Báo Giao thông đưa tin, tối ngày 12/8, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa bàn giao thi thể một người phụ nữ đang trong tình trạng phân hủy được phát hiện nổi lên tại đập Bara (thuộc địa phận xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) cho chính quyền và lực lượng chức năng địa phương.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 12/8, người dân phát hiện 1 thi thể trôi nổi tại khu vực đập Bara nên báo cho lực lượng chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 5, huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xe CC&CNCH, 8 CBCS cùng các thiết bị cứu nạn chuyên dụng dưới nước, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ triển khai trục vớt thi thể - Ảnh: Báo giao thông

Theo thông tin của báo Tiền Phong, khu vực phát hiện thi thể nạn nhân nằm gần cống xả của đập Bara, cách bờ khoảng 100m, lòng sông sâu, dòng nước chảy xiết. Tại thời điểm đưa lên bờ, thi thể người phụ nữ đang trong trạng thái phân huỷ mạnh. Người phụ nữ bên ngoài mặc áo xám, bên trong áo đen, quần dài màu đen; trên người không có giấy tờ tùy thân; ước khoảng 59 - 60 tuổi.

Phát hiện thi thể của một người đàn ông cháy đen trong khu nghĩa trang Sau khi thấy có khói lửa bốc lên từ khu nghĩa trang, người dân hoảng hốt chạy tới thì phát hiện xác một người đàn ông bị cháy đen, qua xác định nạn nhân là bảo vệ của một công ty gần đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-phat-hien-thi-the-phu-nu-lon-tuoi-dang-phan-huy-manh-tai-dap-nuoc-bara-do-luong-417825.html