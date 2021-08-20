Nghệ An: Cách ly, giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 20/8

Xã hội 20/08/2021 09:59

Nhiều ca nhiễm Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh.

Theo báo Sài Gòn giải phóng đưa tin, chiều ngày 19/8, sau cuộc họp khẩn phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định cách ly thêm 8 huyện thị theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 tất cả các huyện còn lại để phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, thực hiện theo Chỉ thị 15 đối với các huyện Con Cuông, Tương Dương, Kỳ Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong. Còn 14 địa phương áp dụng Chỉ thị 16 gồm: TP.Vinh, TX.Cửa Lò, huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành và bổ sung thêm TX.Hoàng Mai, TX.Thái Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Thanh Chương, Đô Lương, Anh Sơn và Nghĩa Đàn.

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Người dân TP.Vinh tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các địa phương bên ngoài trước khi cách ly, giãn cách toàn tỉnh Nghệ An - Ảnh: Sài Gòn giải phóng

Theo thông tin của Vietnamnet, quyết định được ban hành khi trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ổ dịch lây lan từ chợ đầu mối Vinh và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc rồi lây lan sang các địa phương Yên Thành, Diễn Châu, Nam Đàn,…

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện, thị, thành phố tổ chức truy vết tối đa F0 trong cộng đồng; quyết tâm “ai ở đâu ở yên đó” để tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm và tổ chức cách ly. Lãnh đạo tỉnh đưa ra kịch bản, phương án trong diễn biến xấu nhất thì trên toàn tỉnh sẽ có 5.000 ca bệnh.

Trong cuộc họp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch trực tuyến, ông Nguyễn Đức Trung -  Chủ tịch tỉnh Nghệ An cho rằng, cần thực hiện cao hơn một mức, sớm hơn một bước để đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng: "Với diễn biến dịch rất phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao như hiện nay. Trong thời gian thực hiện sẽ đánh giá, xem xét để điều chỉnh phù hợp. Nhiều địa phương đánh giá biện pháp giãn cách vẫn hiệu quả nhất trong phòng, chống dịch Covid-19”.

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Lãnh đạo tỉnh Nghệ An quyết định thực hiện giãn cách xã hội ở 21 địa phương - Ảnh: Báo Nghệ An

Chủ tịch tỉnh yêu cầu những địa phương thực hiện Chỉ thị 16, 15 thì phải giữ nguyên tắc là quản lý chặt cả trong và ngoài. Ông Trung lưu ý thêm:

“Các đơn vị, cơ quan tại những địa bàn này giảm số lượng người làm việc tại cơ quan, thực hiện giãn cách, tăng số lượng người làm việc tại nhà. Tổ chức nghiêm các chốt tại các địa bàn để ngăn chặn việc đi lại của người dân, kể cả trong các địa bàn cùng thực hiện Chỉ thị 16".

Tính đến sáng nay, Nghệ An có thêm 34 ca lây nhiễm, trong đó có 7 ca được phát hiện trong cộng đồng. Toàn tỉnh hiện có 734 ca nhiễm Covid-19 ở 20 địa phương.

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