Bé trai 3 tuổi bay từ TP.HCM về Nghệ An xét nghiệm lần 3 dương tính với COVID-19

Bé trai 3 tuổi đi máy bay từ TP.HCM về Nghệ An, được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm đến lần thứ 3 thì cho kết quả dương tính COVID-19.

Theo thông tin từ Pháp luật TP.HCM, tối ngày 12/8 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm lần 3 của bé N.C.B, 3 tuổi, ngụ xã Diên Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả các chuyến bay đưa người từ TP.HCM về Nghệ An khi hạ cánh đều được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm - Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Trước đó, vào ngày 7/8 bé B được người thân đưa ra sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM để bay về sân bay Vinh, TP.Vinh, Nghệ An. Ngay sau khi máy bay hạ cánh ở sân bay Vinh, thì bé B. và người nhà được chính quyền địa phương sắp xếp bố trí xe ô tô đón, chở đến khu cách ly tại kí túc xá Đại học Vinh cơ sở 2, thuộc xã Nghi Ân, TP.Vinh.

Ngay trong ngày 7/8 và ngày 9/8, bé B. được lấy mấu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Bé B. được lấy mẫu lần 3 gửi về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xét nghiệm. Sáng 12/8, cho kết quả khẳng định dương tính COVID-19.

Ngoài bé B., thì trong 12 giờ qua từ 6h đến 18h tối 12/8, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 12 ca dương tính mới. Tất cả ca nhiễm đều đến từ Bình Dương, TP.HCM, Hà Nội,... về quê và đã được cách ly trước đó.

Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 456 trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19. Các ca bệnh đều từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay. Ghi nhận 180 ca trong đó: 66 ca về từ TP.HCM, 95 ca về từ Bình Dương, 5 ca về từ Đồng Nai, 3 ca về từ Bình Phước, 2 ca về từ Long An, 9 lái xe đường dài đi ngang qua (2 người quê Cần Thơ, 1 người quê TP.HCM, 1 người quê Kon Tum, 1 người quê Bình Định, 1 người quê Đà Nẵng, 2 người quê Quãng Ngãi, 1 người quê Thừa Thiên- Huế).

Dùng xe cứu hộ chở người vượt chốt kiểm dịch ở Hà Nội, tài xế bị xử phạt hành chính và tước giấy phép lái xe Phòng CSGT Hà Nội đã xác minh và xử lý lái ô tô 7 chỗ và xe cứu hộ chở người vượt chốt kiểm dịch không đúng quy định.

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