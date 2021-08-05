Dụ dỗ người nghèo đi nhận quà từ thiện sau đó dở trò lừa đảo

Xã hội 05/08/2021 21:53

Có rất nhiều người là nạn nhân của người phụ nữ này khi tin những lời nối dối là chở đi nhận quà từ thiện. Sau đó thì có hành vi chiếm đoạt tài sản bằng cách nhờ "cất dùm".

Theo thông tin từ VOV, ngày 5/8 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh đã khởi tố và bắt tạm giam bị can có tên Lê Thị Hồng Hạnh, 55 tuổi, ngụ khóm Châu Thạnh, phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang. Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dụ dỗ người nghèo đi nhận quà từ thiện sau đó dở trò lừa đảo - Ảnh 1
Bị can Lê Thị Hồng Hạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh bắt. Ảnh: Internet

Trước khi bị bắt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị 1 người phụ nữ lạ mặt, đến nhà thông báo "có chùa đang cho từ thiện 5 triệu đồng và 1 bao gạo" và người này đã đề nghị rủ thêm nhiều người quen cùng đi nhận.

Đã có rất nhiều người tin lời của người phụ nữ này là thật và lên xe máy để người phụ nữ này chở đi nhận quà từ thiện. Nhưng khi đi được một đoạn đường, người phụ nữ này liền đề nghị cất dùm tiền, trang sức của người bị hại. Với lý do đặt ra là sợ nhà chùa không cho quà khi mang quá nhiều trang sức trên người. Sau khi được các bị hại đưa tiền và trang sức thì người này viện cớ để dừng xe và tìm cách tẩu thoát. Với chiêu trò này người phụ nữ đã đã lừa được 4,7 triệu đồng,1 đôi bông tai 6 phân vàng 18k và 2 chiếc điện thoại di động

Sau khi nắm rõ được tình hình, bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình, Cảnh sát điều tra Công an TP.Trà Vinh đã nhanh chóng phát hiện được đối tượng có những hành vi và đặc điểm giống như những mô tả của người bị hại.  Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đó là Lê Thị Hồng Hạnh và tiến hành khám xét nơi tạm trú ở ấp Thiện Chánh, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long và phát hiện nhiều tiền, vàng được cất giữ trong két sắt.

Bị can Lê Thị Hồng Hạnh có 5 tiền án về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên đia bàn tỉnh An Giang.

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Từ khóa:   bị bắt vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an TP.Trà Vinh

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