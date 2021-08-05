Nóng: Đã bắt được hai nghi phạm cướp xe máy của nữ công nhân gom rác trong đêm

Xã hội 05/08/2021 14:49

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh niên cướp xe máy của nữ công nhân gom rác, mới đây, cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ hai nghi phạm.

Theo Dân Trí, ngày 5/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết,  cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 nghi phạm trong nhóm cướp xe máy của nữ công nhân vệ sinh môi trường. 

Hai nghi phạm bị bắt giữ là Bùi Quý Dương (SN 2003, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Trịnh Minh Hiếu (SN 2002, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

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Nghi phạm Bùi Quý Dương (trái) và Trịnh Minh Hiếu - Ảnh: Dân Trí

 Được biết, cả hai bị bắt giữ vào 11h30 cùng ngày. Cơ quan công an cũng đã thu được tang vật của vụ án. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Hiện trường vụ vệc - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào tối muộn ngày 3/8, trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại cảnh một nữ công nhân bị 4 thanh niên di chuyển trên 2 xe máy chặn đầu, cướp xe máy của chị, mặc người này khóc lóc, cầu xin. Được biết, sự việc xảy ra tại ngõ 223-252 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Theo Lao Động, nạn nhân trong vụ việc hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco). 

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Mới đăy, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã phát hiện và đang tiến hành diều tra nguyên nhân vụ việc một nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân trên địa bàn.

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