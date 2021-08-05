'Khí thế hừng hực' bước đến thực hiện test nhanh Covid-19, cậu bé nhận cái kết 'khó đỡ' ngay sau đó

Một cậu bé "hùng hổ" khi bước vào thực hiện test nhanh Covid-19 nhưng ngay sau đó đã lộ ra biểu cảm đáng yêu khi dụng cụ đưa vào miệng.

Tình hình dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp, ngoài thực hiện giãn cách xã hội thì việc test nhanh Covid-19 giúp sàng lọc và kiểm soát lây lan trong cộng đồng là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, việc lấy mẫu cũng gây ra một ít khó chịu từ đó xảy ra nhiều tình huống dỡ khóc dỡ cười.

Mới đây, trên mạng xã hội Tiktok đã lan truyền đoạn clip về một cậu bé lấy mẫu test Covid-19 khiến nhiều người không khỏi bật cười. Theo đó, đoạn clip mở đầu với hình ảnh một cậu bé đang chăm chú quan sát một bạn khác đang thực hiện test Covid-19 trước mình.

Cậu bé thực hiện test nhanh - Ảnh: Chụp màn hình

Như đã hiểu "nguyên lý" của vấn đề nên sau khi đến lượt mình, cậu bé đã bước đến với gương mặt hừng hực khí thế. Cậu ngồi xuống, há miệng ra thật to còn phát ra âm thanh "aaaaa" rõ ràng làm những người lớn xung quanh không khỏi bật cười. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế dùng dụng cụ đưa vào miệng cậu bé để thực hiện lấy mẫu thì gương mặt "anh hùng" đã biến mất mà thay vào đó là biểu cảm vô cùng đáng yêu. Những người có mặt tại nơi xét nghiệm lại được tràn cười sảng khoái.

Đoạn clip ngay khi được chia sẻ đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận thích thú với biểu cảm của cậu bé. Một netizen thậm chí còn nhận định tâm trang của nhân vật chính lúc này sẽ kiểu "Cố tỏ ra là mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng" hay "Đi test Covid không quên tấu hài". Hiện, đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi.

Mục đích của cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền gây xôn xao dư luận: Để kiếm tiền? Liên quan đến sự việc, cô gái cởi nội y trên cầu Trường Tiền, mới đây, cơ quan chức năng TP. Huế đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-the-hung-huc-buoc-den-thuc-hien-test-nhanh-covid-19-cau-be-nhan-cai-ket-kho-do-ngay-sau-do-416039.html