Theo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc nữ công nhân gom rác ở Hà Nội bị cướp xe máy trong đêm, Công an quận Nam Từ Liêm đang huy động lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng. Phía công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện nhóm đối tượng và chiếc xe tang vật cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc điểm nhận dạng của nhóm thanh niên như sau: