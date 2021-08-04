Đặc điểm nhận dạng nhóm cướp xe máy của nữ công nhân gom rác tại Hà Nội

Xã hội 04/08/2021 18:26

Mới đây, cơ quan chức năng TP. Hà Nội đã thông báo về đặc điểm nhận dạng của nhóm thanh niên cướp xe máy của nữ công nhân gom rắc trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo Tiền Phong, liên quan đến vụ việc nữ công nhân gom rác ở Hà Nội bị cướp xe máy trong đêm, Công an quận Nam Từ Liêm đang huy động lực lượng khẩn trương điều tra, truy bắt nhóm đối tượng. Phía công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện nhóm đối tượng và chiếc xe tang vật cần báo cho cơ quan công an nơi gần nhất.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc điểm nhận dạng của nhóm thanh niên như sau:

- Nam thanh niên điều khiển xe máy wave màu cam mặc áo phông ngắn tay màu ghi mặc quần soóc ngắn màu đen, dáng người gầy, cao khoảng 1m65, đội mũ bảo hiểm lưỡi trai màu xanh, bịt khẩu trang màu trắng.

- Nam thanh niên ngồi sau mặc áo phông ngắn tay màu đen, quần soóc bò màu xanh.

- Nam thanh niên điều khiển xe máy Wave màu xanh lá cây, mặc áo dài tay tối màu, quần dài màu đen có vệt trắng ở đùi phải, khoảng 25 tuổi, tóc màu đen, cao khoảng 1m65 dáng người mảnh khảnh (dùng vật dạng dao gí vào bị hại) bịt khẩu trang màu trắng.

- Đối tượng ngồi sau mặc áo phông ngắn tay tối màu, quần dài tối màu, tóc màu đen cắt ngắn khoảng 25 tuổi, dáng hơi đậm, bịt khẩu trang màu trắng.

Tang vật là 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen BKS 35N1-257.92 số khung: RLCUE1740HY043312, số máy E3T6E276508; chủ sở hữu Đinh Văn Bình, địa chỉ thôn Mỹ Thịnh, xã Gia Thuỷ, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

Trước đó, vào tối muộn ngày 3/8, trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại cảnh một nữ công nhân bị 4 thanh niên di chuyển trên 2 xe máy chặn đầu, cướp xe máy của chị, mặc người này khóc lóc, cầu xin. Được biết, sự việc xảy ra tại ngõ 223-252 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 

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Chị T. là nạn nhân trong vụ cướp mới đây - Ảnh: Lao Động

Theo Lao Động, nạn nhân trong vụ việc là chị L.T.T. (39 tuổi, quê ở Thanh Hóa), hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

 

Theo báo Tri thức và Cuộc sống, sáng ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức trao tặng một chiếc xe máy mới cho chị L.T.T.. Chiếc xe máy được mua lại từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

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Công an quận Nam Từ Liêm tặng chiếc xe máy cho chị T. - Ảnh:  Tri thức và Cuộc sống

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện nay Đội Cảnh sát hình sự công an Quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát địa bàn làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Nữ công nhân gom rác bị cướp xe máy nhận được quà bất ngờ từ công an quận Từ Liêm

Nữ công nhân gom rác bị cướp xe máy nhận được quà bất ngờ từ công an quận Từ Liêm

Liên quan đến việc nữ công nhân thu gom rác bị cướp xe máy trong đêm, cơ quan chức năng đã trao tặng chị một món quà từ tiền góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

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