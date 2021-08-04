Nữ công nhân gom rác bị cướp xe máy nhận được quà bất ngờ từ công an quận Từ Liêm

Xã hội 04/08/2021 12:00

Liên quan đến việc nữ công nhân thu gom rác bị cướp xe máy trong đêm, cơ quan chức năng đã trao tặng chị một món quà từ tiền góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Theo báo Tri thức và Cuộc sống, liên quan đến việc nữ công nhân thu gom rác bị cướp xe máy trong đêm, sáng ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức trao tặng một chiếc xe máy mới cho chị L.T.T. (nạn nhân trong vụ việc, 39 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Chiếc xe máy được mua lại từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện nay Đội Cảnh sát hình sự công an Quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát địa bàn làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong thời gian sớm nhất.

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Công an quận Nam Từ Liêm tặng chiếc xe máy cho chị T. - Ảnh: Tri thức và Cuộc sống

Trước đó, vào tối muộn ngày 3/8, trên mạng xã hội lan truyền một video ghi lại cảnh một nữ công nhân bị 4 thanh niên di chuyển trên 2 xe máy chặn đầu, cướp xe máy của chị, mặc người này khóc lóc, cầu xin. Được biết, sự việc xảy ra tại ngõ 223-252 đường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

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Hiện trường vụ việc - Ảnh: Chụp màn hình

Theo Lao Động, nạn nhân trong vụ việc hiện đang làm việc tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

Kể lại sự việc, chị T. cho hay, trước thời điểm xảy ra cướp, xe máy của chị nặng, khó đi vì chở thêm đồng nát của người dân cho. Thấy 2 xe máy trước mặt phóng nhanh, chị dừng xe, về số, không ngờ chúng quay lại đe dọa rồi cướp xe đi. Được biết, chiếc xe tuy cũ nhưng là tiền hai vợ chồng chị làm lụng vất vả trả góp trong thời gian dài. Gia đình chỉ có chiếc xe máy cũ là tài sản lớn nhất. Sau khi bị cướp, do sợ hãi nên hôm sau chồng chị phải đưa chị đi làm rồi làm giúp một phần việc của chị.

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Chị T. là nạn nhân trong vụ cướp mới đây - Ảnh: Lao Động

Về gia đình nạn nhân, được biết, chồng chị T. làm nghề thợ xây, ở quê không có công việc ổn định nên 2 vợ chồng lên Hà Nội kiếm nghề mưu sinh vào tháng 4/2021. Hiện, Hà Nội giãn cách xã hội, các công trình xây dựng tạm dừng hoạt động, chồng chị T. cũng không có việc làm nên mọi chi tiêu đều phụ thuộc vào chị.

"Hiện 2 vợ chồng tôi thuê trọ ở quận Nam Từ Liêm. Con gửi ở phòng trọ cho hàng xóm trông giúp. Hôm nào cũng vậy, khoảng 2h sáng lại chạy về tranh thủ thăm con rồi đi làm tiếp" - chị T. nói với Lao Động.

Cũng theo Tri thức và Cuộc sống, hiện, hai vợ chồng đã có 2 con. Cháu lớn đang sống ở Thanh Hoá còn cháu nhỏ đang học lớp 2 tại Phú Đô.

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Nữ công nhân môi trường bị lấy xe cho biết, chị bị các thanh niên chặn đầu rồi đe dọa đưa chìa khóa. Dù đã cố van nài nhưng chị đành bất lực để họ cướp xe đi.

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