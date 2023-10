Theo báo Tri thức và Cuộc sống, liên quan đến việc nữ công nhân thu gom rác bị cướp xe máy trong đêm, sáng ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tổ chức trao tặng một chiếc xe máy mới cho chị L.T.T. (nạn nhân trong vụ việc, 39 tuổi, quê ở Thanh Hóa). Chiếc xe máy được mua lại từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Công an quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện nay Đội Cảnh sát hình sự công an Quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát địa bàn làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong thời gian sớm nhất.