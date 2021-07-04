3 nữ công nhân ở Nghệ An tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi trở về từ khu điều trị

Xã hội 04/07/2021 21:19

Sau khi điều trị và trở về địa phương tự cách ly tại nhà, 3 nữ công nhân ở Nghệ An làm việc tại KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dã tài dương tính với COVID-19.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 4/7, TS. Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Nghệ An. Ngoài ra, tại tỉnh này còn có 3 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19.

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Ảnh minh họa: Internet

Trường hợp thứ nhất là chị T.T.H. (SN 1997) là công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hiện ở Xóm 1, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ngày 20/6, bệnh nhân ra viện, được đón về Thanh Chương cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 23/6, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 3/7, bệnh nhân được lấy mẫu chuyển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai là chị H.T.H. (SN 2000), công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hiện ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 28/6, bệnh nhân ra viện, được đón về Quỳnh Lưu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 4/7, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ ba là chị T.T.N. (SN 2000), cũng là công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hiện ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 28/6, bệnh nhân ra viện, được đón về Quỳnh Lưu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 4/7, chị N. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tính đến tối ngày 4/7, Nghệ An đã có 123 ca dương tính SARS-CoV-2.

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