3 nữ công nhân ở Nghệ An tái dương tính SARS-CoV-2 sau khi trở về từ khu điều trị

Sau khi điều trị và trở về địa phương tự cách ly tại nhà, 3 nữ công nhân ở Nghệ An làm việc tại KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang dã tài dương tính với COVID-19.
- Ngày 4/7, Bình Dương ghi nhận 76 ca dương tính với COVID-19, bệnh nhân đầu tiên tử vong trong đợt dịch thứ 4
- Hai bệnh nhân COVID-19 ở Đồng Tháp tử vong, trong đó một người vừa mới vào viện được 2 ngày
Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 4/7, TS. Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết qua lấy mẫu xét nghiệm đã phát hiện thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Nghệ An. Ngoài ra, tại tỉnh này còn có 3 bệnh nhân tái dương tính với COVID-19.
Trường hợp thứ nhất là chị T.T.H. (SN 1997) là công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hiện ở Xóm 1, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ngày 20/6, bệnh nhân ra viện, được đón về Thanh Chương cách ly tại nhà không tiếp xúc với ai. Ngày 23/6, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 3/7, bệnh nhân được lấy mẫu chuyển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xét nghiệm cho kết quả khẳng định dương tính SARS-CoV-2.
Trường hợp thứ hai là chị H.T.H. (SN 2000), công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hiện ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 28/6, bệnh nhân ra viện, được đón về Quỳnh Lưu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 4/7, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Trường hợp thứ ba là chị T.T.N. (SN 2000), cũng là công nhân ở KCN Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; hiện ở xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ngày 28/6, bệnh nhân ra viện, được đón về Quỳnh Lưu cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 kết quả âm tính. Ngày 4/7, chị N. được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính SARS-CoV-2.
Tính đến tối ngày 4/7, Nghệ An đã có 123 ca dương tính SARS-CoV-2.