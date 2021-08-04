Chân dung nữ công nhân bị cướp xe máy ở Hà Nội: Làm xuyên đêm, con gửi hàng xóm, 2h sáng chạy về thăm rồi đi làm tiếp

Xã hội 04/08/2021 10:03

"Lúc đó xe hơi nặng, thấy nhóm thanh niên phóng nhanh trước mặt, tôi phải chạy chậm, về số, ai ngờ vài giây sau họ quay lại cướp xe. Tôi khóc, van xin mà nhóm cướp không tha" - chị Trâm kể lại.

Theo thông tin của Đời sống và Pháp luật, ngày 4/8, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm chặn đường, cướp xe máy của nữ công nhân môi trường. Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 3h24 ngày 3/8, trên địa bàn phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nạn nhân trong vụ việc là nữ công nhân L.T.T. (39 tuổi, làm việc tại tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội).

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Hình ảnh chị T. van xin nhóm cướp tha cho chị - Ảnh: Cắt từ clip

Từ hình ảnh được camera an ninh của một ngôi nhà ven đường ghi lại cho thấy, nữ công nhân môi trường đi xe máy một mình giữa đêm khuya. Bốn thanh niên đi 2 xe máy chạy ngược chiều lướt qua đã nhìn thấy chị nên vòng lại, chặn đường. Một nam thanh niên cầm gậy đe dọa, quát nạt, ép nữ lao công phải giao chìa khóa. Mặc cho người phụ nữ này khóc lóc, van xin, nhóm thanh niên vẫn cướp xe rồi tẩu thoát. 

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Công việc của chị Trâm là đi gom rác và làm việc trong đêm muộn - Ảnh: Tuổi trẻ

Chia sẻ với Tuổi trẻ, chị Trâm tâm sự sau khi sự việc xảy ra, chị cảm thấy rất bất an, chiếc xe bị cướp tuy cũ nhưng là tiền hai vợ chồng đã làm lụng rất vất vả để trả góp trong một thời gian dài, đây cũng là tài sản lớn nhất của gia đình.

Từ khi dịch bệnh bùng phát, vợ chồng chị ở quê không có việc làm ổn định nên đã quyết định lên Hà Nội kiếm sống vì phải nuôi hai con ăn học. Chị được người quen giới thiệu làm nhân viên môi trường, còn chồng thì mưu sinh bằng nghề thợ xây.

Nhưng những ngày này TP. Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nên các công trình xây dựng phải tạm dừng hoạt động. Chồng chị Trâm cũng không có việc làm, hiện tại, tất cả cơm, áo, gạo, tiền,… của cả gia đình dựa hết vào đôi vai của chị gồng gánh.

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Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, công việc không ổn định nên vợ chồng chị Trâm đã lên Hà Nội để kiếm sống, nuôi 2 con ăn học - Ảnh: Tuổi trẻ

Bà Lại Thị Minh Lý - tổ trưởng tổ môi trường Đại Mỗ, chi nhánh Cầu Diễn (thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, bà đã xuống ngay hiện trường để thăm hỏi nhân viên, đồng thời hướng dẫn chị Trâm trình báo cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, chị Lý cũng có chia sẻ thêm chị Trâm có hoàn cảnh khó khăn, cả gia đình đều dựa vào đồng lương làm môi trường. Hai vợ chồng thuê trọ ở quận Nam Từ Liêm, con gửi ở nhà cho hàng xóm. Bởi vì công việc đa phần phải làm trong đêm nên hôm nào cũng khoảng 2h sáng, chị Trâm sẽ tranh thủ chạy về thăm con rồi đi làm tiếp.

Bà Lý nhắn nhủ thêm: "Sau sự việc xảy ra với Trâm, tôi đã thông tin tới tất cả anh chị em là phải cảnh giác hơn khi đi làm đêm. Mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nhóm người kia lấy lại tài sản bị trấn lột, trấn an tinh thần anh chị em công nhân".

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Hiện, cả gia đình chị Trâm đều trông nhờ vào đồng lương làm môi trường của chị - Ảnh: Tuổi trẻ

Bà Nguyễn Thị Phương - tổ trưởng tổ môi trường phụ trách trả lương cho công nhân cho biết: "Công nhân môi trường đa phần có hoàn cảnh khó khăn. Từ lúc biết tin công nhân ở phường Đại Mỗ bị cướp, chúng tôi ai cũng lo lắng. Mong sớm tìm được nhóm thanh niên đã manh động trấn lột xe của chị Trâm…".

NÓNG: Phẫn nộ nhóm thanh niên táo tợn cướp xe máy mặc nữ lao công khóc lóc van xin

NÓNG: Phẫn nộ nhóm thanh niên táo tợn cướp xe máy mặc nữ lao công khóc lóc van xin

Bất chấp nữ lao công khóc lóc van xin, nhóm thanh niên vẫn cướp xe máy của nạn nhân.

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