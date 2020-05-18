Ngủ gục bên đường, thanh niên say xỉn bị cướp xe máy và điện thoại

Xã hội 18/05/2020 14:28

Sau khi nhậu say, anh C. nằm ngủ bên đường thì bị 2 đối tượng cướp xe máy và điện thoại.

Ngày 18/5, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giam Trịnh Thanh Tâm (28 tuổi, quê Bạc Liêu) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài, Tâm rủ bạn là Hòa (chưa rõ lai lịch) đi cướp tài sản. Khoảng 3 giờ sáng 14/5, Tâm và Hòa chạy xe máy trên đường Đống Đa, phường Thắng Nhất để tìm "con mồi".

Tại đây, cả 2 phát hiện anh C. say xỉn nằm ngủ bên lề đường, cạnh đó là chiếc xe máy hiệu Exciter, chìa khóa vẫn cắm trong ổ và một điện thoại iPhone XS màu đen, tiền mặt rơi vãi trên đường nên tiếp cận.

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Anh C. say xỉn nằm ngủ bên đường bị hai đối tượng cướp xe máy và điện thoại - Ảnh: Báo Giao Thông

Sau khi cướp xe máy, cả hai cất giấu tang vật tại bụi cây thuộc phường Thắng Nhì rồi đi chơi game bắn cá. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Tâm đem điện thoại của anh C. đi bán với giá 3 triệu đồng rồi chia cho Hòa 500 ngàn đồng. Số tiền còn lại Tâm chơi game và tiêu xài cá nhân hết.

Đến 10 giờ cùng ngày, Tâm nhờ người quen chở đến nơi cất giấu chiếc xe máy vừa trộm cắp được để lấy xe rồi quay lại tiệm game bắn cá chơi tiếp và thua sạch tiền. Sau đó, Tâm cầm cố chiếc xe máy này cho chủ tiệm game để gán nợ 10 triệu đồng.

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Trịnh Thanh Tâm tại trụ sở công an - Ảnh: Báo Giao Thông

Nhận tin báo, Công an TP. Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt thu thập chứng cứ, điều tra vụ án. Đến 11 giờ cùng ngày (chưa đầy 10 tiếng khi xảy ra vụ việc), công an đã ập vào bắt giữ Tâm, đồng thời tiếp tục truy bắt đối tượng Hòa. 

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