Tên trộm đòi cưỡng hiếp chủ nhà thì bất ngờ bị nạn nhân cắn đứt lưỡi. Hắn lập tức chạy về nhà và nói dối rằng mình bị ngã xe nên miệng dính máu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Sa Rót (23 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/5 vừa qua, Rót đã đột nhập vào nhà của chị T. (38 tuổi, chủ tiệm áo cưới và trang điểm cô dâu tại huyện Cầu Kè). Sau khi lấy trộm điện thoại, Rót phát hiện chị T. ngủ một mình trong phòng nên nảy sinh ý định đồi bại.

Chị T. sợ tên trộm giết mình nên vẫn cố trấn tĩnh nói: "Có gì thì từ từ nói chuyện". Lợi dụng lúc Rót sơ hở, nữ chủ nhà nhanh trí cắn vào lưỡi hắn. Kẻ trộm bị đứt một phần lưỡi, đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường bằng cửa sau.

Khi tên trộm vừa đi khỏi, chị T. hô hoán hàng xóm sau đó trình báo sự việc lên công an. Chỉ nửa ngày sau, Rót đã bị Công an huyện Cầu Kè vào cuộc điều tra, bắt giữ.

Nữ chủ nhà kể lại chuyện cắn đứt lưỡi tên trộm đòi cưỡng hiếp - Ảnh: Zing

Tại trụ sở cảnh sát, Rót thừa nhận không có tiền tiêu xài nên đột nhập vào nhà nạn nhân để gây án.

Chị T. chia sẻ hôn nhân của mình không hạnh phúc nên sống cùng mẹ già gần 80 tuổi. Hôm đó chị chợt thức giấc thì phát hiện có kẻ lạ đột nhập vào phòng mình.

Trước khi xảy ra vụ án, Rót làm thuê tại Bình Dương. Vài ngày trước đó, hắn ta về thăm quê và gây án. Theo người dân nơi Rót cư trú, Rót thường xuyên nhậu nhẹt và có tật trộm vặt.

Một người thân của nghi phạm kể lại, hôm xảy ra sự việc, Rót về nhà và nói dối là bị ngã xe nên miệng bị dính máu. Người nhà nói đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh ta không đồng ý.

Vụ trộm đòi cưỡng hiếp chủ nhà ở Trà Vinh đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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