Vụ chủ nhà cắn đứt lưỡi tên trộm đòi cưỡng hiếp: Lời kể hãi hùng của nạn nhân

Xã hội 16/05/2020 05:26

Tên trộm đòi cưỡng hiếp chủ nhà thì bất ngờ bị nạn nhân cắn đứt lưỡi. Hắn lập tức chạy về nhà và nói dối rằng mình bị ngã xe nên miệng dính máu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cầu Kè (Trà Vinh) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Sơn Sa Rót (23 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 7/5 vừa qua, Rót đã đột nhập vào nhà của chị T. (38 tuổi, chủ tiệm áo cưới và trang điểm cô dâu tại huyện Cầu Kè). Sau khi lấy trộm điện thoại, Rót phát hiện chị T. ngủ một mình trong phòng nên nảy sinh ý định đồi bại.

Chị T. sợ tên trộm giết mình nên vẫn cố trấn tĩnh nói: "Có gì thì từ từ nói chuyện". Lợi dụng lúc Rót sơ hở, nữ chủ nhà nhanh trí cắn vào lưỡi hắn. Kẻ trộm bị đứt một phần lưỡi, đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường bằng cửa sau.

Khi tên trộm vừa đi khỏi, chị T. hô hoán hàng xóm sau đó trình báo sự việc lên công an. Chỉ nửa ngày sau, Rót đã bị Công an huyện Cầu Kè vào cuộc điều tra, bắt giữ.

trom doi cuong hiep 1
Nữ chủ nhà kể lại chuyện cắn đứt lưỡi tên trộm đòi cưỡng hiếp - Ảnh: Zing

Tại trụ sở cảnh sát, Rót thừa nhận không có tiền tiêu xài nên đột nhập vào nhà nạn nhân để gây án.

Chị T. chia sẻ hôn nhân của mình không hạnh phúc nên sống cùng mẹ già gần 80 tuổi. Hôm đó chị chợt thức giấc thì phát hiện có kẻ lạ đột nhập vào phòng mình.

Trước khi xảy ra vụ án, Rót làm thuê tại Bình Dương. Vài ngày trước đó, hắn ta về thăm quê và gây án. Theo người dân nơi Rót cư trú, Rót thường xuyên nhậu nhẹt và có tật trộm vặt.

Một người thân của nghi phạm kể lại, hôm xảy ra sự việc, Rót về nhà và nói dối là bị ngã xe nên miệng bị dính máu. Người nhà nói đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh ta không đồng ý.

Vụ trộm đòi cưỡng hiếp chủ nhà ở Trà Vinh đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Những tình tiết "không thể tin nổi" trong vụ Bí thư xã giết cháu rồi giả chết: Từng đi trộm mộ, theo dõi đám tang của chính mình qua camera

Những tình tiết "không thể tin nổi" trong vụ Bí thư xã giết cháu rồi giả chết: Từng đi trộm mộ, theo dõi đám tang của chính mình qua camera

Trước khi sát hại cháu vợ và tạo hiện trường giả, đối tượng Minh từng đi đào trộm mộ với ý định tìm một xác chết thay thế mình. Đó là mộ của một người dân địa phương, mới mất cách đó 1 tuần.

Xem thêm
Từ khóa:   trộm cắp tài sản Trà Vinh hiếp dâm chủ nhà

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 4 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 59 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 47 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 17 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản