Theo thông tin ban đầu, vào khoảng gần 5 giờ sáng ngày 10/4, người dân trong dãy trọ đang ngủ thì nghe tiếng la thất thanh "trộm! trộm!" phát ra từ phòng em M. (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế). Người dân chạy đến kiểm tra thì phát hiện thiếu nữ bị đâm nhiều nhát trên người nên lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an TP. Biên Hòa điều tra vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ xảy ra tại khu phố 8A (phường Long Bình, TP. Biên Hòa).

Được biết, M. thuê phòng trọ này ở một mình. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, truy bắt hung thủ.

Nhận tin báo, lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, xác định trong phòng trọ của M. có nhiều vết máu dưới nền nhà. Tài sản cùng xe máy của nạn nhân không bị mất sau vụ án mạng.

Tháng 7/2019, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ người phụ nữ bị sát hại trong phòng trọ khiến dư luận địa phương xôn xao.

Tối 17/7, Lưu Minh Nhị (SN 2001, ngụ tỉnh An Giang) xảy ra mâu thuẫn với cô ruột là bà Lưu Thị Thu (53 tuổi, quê Kiên Giang) tại phòng trọ thuộc phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Nguyên nhân vì bà Thu la rầy Nhị ham chơi game không lo làm ăn. Bực tức, Nhị dùng dao cứa cổ bà Thu tử vong và lấy của nạn nhân một nhẫn vàng. Sau đó, Nhị khóa cửa phòng trọ và rủ bạn gái là Châu (15 tuổi, hộ khẩu Bình Dương) bỏ trốn.

Đến 7 giờ sáng hôm sau, anh Nguyễn Văn Hiếu (con rể bà Thu) đến phòng trọ của bà để lấy sách về cho con học. Thấy cửa khóa ngoài, anh Hiếu nhìn qua khe cửa thì thấy mẹ vợ nằm bất động trên sàn nhà. Anh liền tri hô với người xung quanh và báo cơ quan công an.

Qua điều tra, công an xác định Nhị và Châu liên quan đến vụ án nên phát thông báo và hình ảnh truy tìm 2 đối tượng này. Chỉ vài giờ sau, người dân nhận diện được cặp đôi này đang ngồi chơi game tại một tiệm net ở TP. Biên Hòa (Đồng Nai) nên báo công an tới bắt giữ.

Được biết, bà Thu mới dọn đến phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng ở với cháu ruột là Nhị và Châu (bạn gái Nhị) khoảng hơn 1 tháng. Bà Thu hàng ngày đi làm công nhân ở gần đó, còn Châu, Nhi bỏ học, không có công việc ổn định, ở nhà ăn chơi.