Nữ sinh viên ngoan hiền treo cổ tử vong trong phòng trọ ở Bình Dương

Xã hội 11/01/2020 11:36

Nữ sinh viên được bạn phát hiện treo cổ tử vong trong phòng trọ khiến mọi người xung quanh bàng hoàng, xót xa.

Sáng nay (11/1), Công an TP. Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một sinh viên nữ tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Lên, phường Phú Lợi.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Th. (21 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương). Th. đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn.

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Công an lấy lời khai các bên liên quan - Ảnh: Tiền Phong 

Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, một người bạn qua phòng trọ tìm Th. để lấy đồ nhưng gọi cửa mãi không được. Người này nhìn qua khe cửa kiểm tra thì phát hiện Th. đã treo cổ nên hô hoán cầu cứu.

Nhận tin báo, Công an TP. Thủ Dầu Một nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Bạn bè cho biết Th. tính tình ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ. Trước khi xảy ra sự việc đau lòng, nạn nhân không có biểu hiện bất thường. 

Vụ nữ sinh viên treo cổ tử vong đang được điều tra làm rõ.

Tháng 9/2019, tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn cũng xảy ra vụ nam sinh treo cổ khiến dư luận địa phương xôn xao. 

Nạn nhân là em N.D.K. học sinh lớp 12A1 trường THPT Đồng Đăng. Người dân cho biết, do là năm học cuối cấp nên bà T. (SN 1980, mẹ K.) thường xuyên nhắc nhở con tập trung vào việc học tập, không nên giao du, chơi bời với các bạn khác giới. Khi bị mẹ la mắng nhiều, K. dại dột treo cổ tự tử.

Nam sinh có hoàn cảnh éo le vì trong nhà chỉ có 2 mẹ con, bố K. đã mất cách đây 5 năm. Ở trường, K. là học sinh ngoan, hiền lành và học khá được thầy cô, bạn bè quý mến. Sự ra đi đột ngột của nam sinh làm gia đình, nhà trường xót xa.

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