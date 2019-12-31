Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ đưa con gái về quê. Tuy nhiên khi quay trở lại phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện chồng đã treo cổ tử vong.

Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông treo cổ tử vong trên địa bàn.

Theo thông tin trên Helino, sáng sớm nay (31/12), người vợ phát hiện anh N.C.Đ. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong trong tư thế treo cổ.

Người dân theo dõi sự việc - Ảnh: Helino

Người vợ cho biết sáng nay mới từ quê lên. Gọi cửa mãi không thấy chồng trả lời, chị nhờ hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện sự việc đau lòng.

Nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo lời kể của người vợ, trước khi xảy ra sự việc hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Chị bỏ về quê cùng con gái. Khi quay lại phòng trọ ở Bình Dương để đi làm công nhân thì phát hiện anh Đ. đã tử vong. Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tháng 8 năm nay, một người đàn ông xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cũng treo cổ tự tử vì buồn chuyện gia đình khiến dư luận địa phương xôn xao.

Khoảng 6 giờ sáng 25/8, một số người dân đi bẫy chim phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang đồi Cốt Thóc (thuộc Khu 3, xã Hà Lộc) nên báo chính quyền địa phương.

Chán nản vì con cái chơi bời bán hết nhà cửa, cha già ra nghĩa trang treo cổ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông T. (60 tuổi, ngụ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Tại hiện trường, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh với nội dung ông T. chán nản chuyện con cái chơi bời, bán hết nhà cửa nên quẫn trí tự tử.

Phát hiện thi thể người đàn ông Hàn Quốc treo cổ tự tử ở tầng 19 khu chung cư Lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho hay, danh tính người đàn ông là Kim Younghoon (35 tuổi, ở tầng 16 của chung cư) được tìm thấy treo cổ ở tầng 19 tòa nhà CT2 của chung cư. Ông Kim Younghoon đã đăng kí tạm trú, tạm vắng tại chung cư từ 8/5/2019.

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