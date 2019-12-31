Vợ bỏ về quê sau cơn cãi vã, quay lại nhà thì phát hiện chồng treo cổ tử vong

Xã hội 31/12/2019 15:20

Sau khi xảy ra mâu thuẫn, người vợ đưa con gái về quê. Tuy nhiên khi quay trở lại phòng trọ thì bàng hoàng phát hiện chồng đã treo cổ tử vong.

Công an phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ một người đàn ông treo cổ tử vong trên địa bàn. 

Theo thông tin trên Helino, sáng sớm nay (31/12), người vợ phát hiện anh N.C.Đ. (34 tuổi, quê Đồng Tháp) tử vong trong tư thế treo cổ.

treo co tu vong 1
Người dân theo dõi sự việc - Ảnh: Helino

Người vợ cho biết sáng nay mới từ quê lên. Gọi cửa mãi không thấy chồng trả lời, chị nhờ hàng xóm phá cửa vào thì phát hiện sự việc đau lòng. 

Nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai các bên liên quan, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. 

Theo lời kể của người vợ, trước khi xảy ra sự việc hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Chị bỏ về quê cùng con gái. Khi quay lại phòng trọ ở Bình Dương để đi làm công nhân thì phát hiện anh Đ. đã tử vong. Hiện công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ việc.

Tháng 8 năm nay, một người đàn ông xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cũng treo cổ tự tử vì buồn chuyện gia đình khiến dư luận địa phương xôn xao.

Khoảng 6 giờ sáng 25/8, một số người dân đi bẫy chim phát hiện thi thể một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang đồi Cốt Thóc (thuộc Khu 3, xã Hà Lộc) nên báo chính quyền địa phương.

Vợ bỏ về quê sau cơn cãi vã, quay lại nhà thì phát hiện chồng treo cổ tử vong - Ảnh 2
Chán nản vì con cái chơi bời bán hết nhà cửa, cha già ra nghĩa trang treo cổ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Qua điều tra, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông T. (60 tuổi, ngụ huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Tại hiện trường, công an phát hiện một bức thư tuyệt mệnh với nội dung ông T. chán nản chuyện con cái chơi bời, bán hết nhà cửa nên quẫn trí tự tử.

Phát hiện thi thể người đàn ông Hàn Quốc treo cổ tự tử ở tầng 19 khu chung cư

Phát hiện thi thể người đàn ông Hàn Quốc treo cổ tự tử ở tầng 19 khu chung cư

Lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho hay, danh tính người đàn ông là Kim Younghoon (35 tuổi, ở tầng 16 của chung cư) được tìm thấy treo cổ ở tầng 19 tòa nhà CT2 của chung cư. Ông Kim Younghoon đã đăng kí tạm trú, tạm vắng tại chung cư từ 8/5/2019.

Xem thêm
Từ khóa:   treo cổ tự tử Bình Dương tự tử vì buồn chuyện tình cảm

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 15 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 3 giờ 20 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản