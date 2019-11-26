Xót cảnh chồng cùng 3 con nhỏ thẫn thờ bên thi thể người vợ treo cổ tự tử, nghi trầm cảm sau sinh

Xã hội 26/11/2019 13:39

Sau khi sinh con thứ 3 không lâu, chị T. có nhiều biểu hiện lạ. Ngày 25/11, người thân phát hiện chị treo cổ tự tử. 

Hôm nay (26/11), tang lễ của chị Đ.T.T (sinh năm 1987, ngụ thôn 2, xã Cuôr Knia, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đang được gia đình tổ chức. Được biết nguyên nhân khiến chị T. tử vong là do treo cổ tự tử.

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Gia đình lo hậu sự cho người phụ nữ được phát hiện treo cổ tự tử nghi do trầm cảm sau sinh - Ảnh: Internet

Cụ thể, theo thông tin anh V.M.V (chồng chị T.) chia sẻ, vào khoảng 10 giờ 30 phút hôm qua (25/11), người con trai lớn về nhà thì hoảng hốt phát hiện mẹ treo cổ trong nhà nên đã gọi người đến cứu nhưng không kịp.

Được biết, vào tháng 8/2019 vừa qua chị T. vừa sinh con thứ 3. Sau khi sinh, chị có nhiều biểu hiện khác lạ, tính cách thất thường, có dấu hiệu trầm cảm sau sinh nặng. Trước đó đã có nhiều lần chị T. có ý định tự tử nhưng được người nhà phát hiện, can ngăn kịp thời.

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Tại địa phương, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vì thấy tính cách chị T. thất thường nên anh V. buộc phải cho đứa con trai lớn nghỉ học để ở nhà chăm sóc và “giám sát” mẹ. 

Cũng theo nguồn tin trên, tại địa phương gia đình nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chị T. mất để lại 3 người con nhỏ, trong đó đứa con út chỉ mới 3 tháng tuổi. 

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Trong đơn trình báo gửi đến cơ quan chức năng, anh Lê Ngọc Sơn, SN 1992, trú tại đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, sau khi sinh con được 4 tháng, vợ anh có dấu hiệu của việc trầm cảm và bế con rời nhà từ 10h15 sáng 23/9.

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Từ khóa:   trầm cảm sau sinh Đắk Lắk hoàn cảnh khó khăn

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