Clip: Người dân cứu bà mẹ nghi trầm cảm dẫn con gái nhỏ tự tử ở đường ray xe lửa

Xã hội 02/12/2018 10:27

Thời gian qua, cộng đồng mạng chứng kiến không ít vụ việc đau lòng vì mẹ mắc bệnh trầm cảm sau sinh. Mới đây, người dân vừa cứu được một phụ nữ nghi bị trầm cảm dắt con gái nằm cạnh ray để tự tử.

Hôm qua (1/12), mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ nằm cạnh đường ray, gần đó là một bé gái chỉ khoảng 3 -4 tuổi vô tư chơi đùa. Rất may, người dân xung quanh đã nhanh chóng phát hiện, đưa hai mẹ con đi đến nơi an toàn.

Theo thông tin do một trang fanpage chia sẻ thì người phụ nữ này mới sinh con không lâu, nghi bị trầm cảm sau sinh nên mới dẫn theo con gái định tự tử.

Clip: Người dân cứu bà mẹ nghi trầm cảm dẫn con gái nhỏ tự tử ở đường ray xe lửa - Ảnh 1
Vụ việc khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù hai mẹ con được cứu kịp thời nhưng sự việc trên khiến nhiều người tỏ ra lo lắng cho các bà mẹ có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

“Trầm cảm sau sinh thật đáng sợ, hy vọng các ông chồng sẽ biết quan tâm, chăm sóc vợ mình nhiều hơn để không xảy ra những vụ việc đau lòng”, N.M bình luận.

“Thật sự mình thấy nếu người phụ nữ may mắn gặp được người chồng tốt không sao. Chứ nhiều ông chồng vợ sinh xong, thức khuya giữ con khóc, không ngủ được, không có ai phụ giúp cô ấy, không ai tâm sự dễ xảy ra nhiều chuyện lắm”, một người phụ nữ chia sẻ.

Clip: Người dân cứu bà mẹ nghi trầm cảm dẫn con gái nhỏ tự tử ở đường ray xe lửa - Ảnh 2
Vụ việc được cho là xảy ra tại Đồng Nai - Ảnh cắt từ clip

“Hồi mình có em bé, mình cũng bị trầm cảm vì suy nghĩ nhiều, người mới sinh nở cơ thể rệu rã mệt mỏi, nếu không được chăm sóc động viên rất dễ rơi vào trạng thái trầm uất. Còn nhớ mình nằm bất động cả tiếng đồng hồ, muốn dậy mà không nhấc nổi cánh tay, nếu không mạnh mẽ chắc cũng buông xuôi rồi. Các bạn trẻ có gia đình nên động viên vợ khi sinh nở nhé”, một bà mẹ trẻ tâm sự.

"Đây là một căn bệnh, nhắc lại nó là một căn bệnh, mà khi người ta mắc phải, họ không biết rằng họ bị bệnh. Đừng ai chửi họ ngu, nhu nhược hay gì nữa, mà nhất là những người chồng, nên để ý đến cảm xúc của vợ", một người dùng mạng xã hội lên tiếng khi có nhiều ý kiến chỉ trích bà mẹ trong clip.

Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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