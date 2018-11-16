Nhiều ngày qua, thông tin cô gái xinh đẹp sắp lên xe hoa bỗng mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu khiến dư luận không khỏi xôn xao. Mới đây, người thân cho biết cô đã trở về nhà.

Sáng nay (16/11), trao đổi với báo chí, ông Đặng Văn Toàn, Chủ tịch xã Đại Sơn, huyện Đô Lương (tỉnh Nghệ An) xác nhận chị N.T.P (sinh năm 1997, cư trú tại xóm 6, xã Đại Sơn) đã trở về nhà sau 3 ngày mất tích.

Chị P. bỗng dưng mất tích trước ngày cưới - Ảnh: Internet

Mặc dù đã trở về nhà an toàn nhưng sức khỏe của P. khá yếu, có dấu hiệu trầm cảm, mệt mỏi. Vì vậy gia đình vẫn chưa có cơ hội hỏi P. về nguyên nhân mất tích.

Được biết, P. là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Từ trước đến nay sức khỏe P. rất bình thường và chuẩn bị kết hôn. Sau khi P. mất tích, người thân nhìn thấy Facebook cô vẫn còn hoạt động nên đã trình báo đến cơ quan công an.

Nhờ định vị điện thoại, cơ quan chức năng xác định cô gái trẻ ở Quảng Ninh. Ngay lập tức chồng sắp cưới và người thân của P. thuê xe đi tìm kiếm vì sợ cô bị kẻ xấu đưa sang Trung Quốc, theo Thời Đại.

P. về nhà trong tình trạng mệt mỏi, có dấu hiệu trầm cảm - Ảnh: Internet

Ngày 15/11, gia đình bất ngờ nhận được cuộc gọi của người lạ báo sẽ trả P. về trên chuyến xe khách Khánh Hoàn, tuyến Quảng Ninh- Đô Lương. Đến 3 giờ sáng hôm sau, người thân đón P. về nhà an toàn.

Như thông tin trước đó đã đưa, vào khoảng 14 giờ ngày 14/11, N.T.P đạp xe đi chăn trâu cách nhà khoảng 5km. Đến tối, người thân nhìn thấy trâu về còn P. thì không thấy đâu. Mọi người chia nhau ra tìm nhưng chỉ nhìn thấy chiếc xe đạp và chiếc của P. ở giữa đồng.

Lo sợ P. gặp chuyện không may, người nhà đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

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