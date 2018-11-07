Đã nhiều ngày trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm thấy tung tích con gái mất tích bí ẩn sau khi đi học thêm.

Sáng nay (7/11), trao đổi với báo chí, anh Nguyễn Quốc Thắng (trú phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An) cho biết đã trình báo cơ quan công an về việc con gái N.M.H.Tr. (sinh năm 2004) mất tích nhiều ngày liền.

Tr. hiện đang học lớp 9B tại trường THCS Hồng Sơn - Ảnh: Internet

Theo đó vào chiều 2/11, Tr. xin ông bà đi học thêm. Tuy nhiên, sau đó giáo viên gọi cho gia đình báo em không đi học và hỏi lý do. Tối cùng ngày, gia đình không thấy con gái về ăn cơm nên tá hỏa đi tìm. Liên lạc với thầy cô, gia đình mới biết trong thời gian gần đây Tr. không hề đi học thêm.

Một số bạn bè của Tr. cho biết trước khi mất tích nữ sinh này có nhắn cho bạn bè nói sẽ ra Hà Nội để tìm việc làm với người chị mới quen qua mạng xã hội. Tuy nhiên, từ đó đến nay họ không còn nhận được bất kỳ thông tin gì của Tr.

Trước khi mất tích, Tr. nhắn tin cho bạn nói là lên Hà Nội tìm việc làm - Ảnh: Internet

Người thân của Tr. còn cho biết thêm, khoảng một tháng trước nữ sinh này có quen với một người lớn tuổi trên Facebook. Qua tìm hiểu, mọi người biết rằng người này cũng thuộc dạng ăn chơi lêu lổng. Hiện gia đình rất lo lắng, sợ Tr. bị lôi kéo làm việc xấu rồi gặp nguy hiểm, theo Dân Việt.

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