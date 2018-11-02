Sau một thời gian 'mất tích', con trai Bella xuất hiện với vết lạ trên tay khiến nhiều người lo lắng

Xã hội 02/11/2018 11:33

Qua gần một tháng bế con đi mất, mới đây Bella đã đưa con trở về chúc mừng sinh nhật con trai thứ 3 của hot mom Hằng túi. Ngoài việc gầy hơn, điều khiến mọi người chú ý chính là dấu vết lạ trên tay bé Peter.

Ngày 31/10 vừa qua là sinh nhật đầu đời của con trai thứ 3 của Hằng túi. Bên cạnh những hình ảnh về sinh nhật hoành tráng của con trai, hot mom này còn khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh bé Peter đến chúc mừng và tặng quà cho con mình.

Cách đây gần một tháng, Hằng túi bất ngờ thông báo trên trang cá nhân việc Bella đột ngột ôm con bỏ đi khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng. Trong những hình ảnh mới được đăng tải, cư dân mạng phát hiện cậu bé có vẻ gầy đi, trên chân, tay cũng có dấu vết lạ.

Sau một thời gian 'mất tích', con trai Bella xuất hiện với vết lạ trên tay khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 1
Hình ảnh mới nhất của Peter - Ảnh: Facebook Hằng túi

Nói về cân nặng của Peter, Hằng túi cho biết cân nặng của cậu bé vẫn vậy. Do đang trong thời gian phát triển, bé cao lên nên trông có vẻ gầy đi. Bên cạnh đó, dấu vết lạ trên tay, chân tay của cậu bé thực chất chỉ là vết sơn móng tay nên không có gì phải lo ngại.

Sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ, nhiều mẹ bỉm sữa đã khen ngợi Bella khi có thể tự mình chăm con trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn có không ít người chỉ trích hành động sơn móng tay, chân cho con của Bella vì có thể gây ảnh hưởng sức khỏe của bé.

Sau một thời gian 'mất tích', con trai Bella xuất hiện với vết lạ trên tay khiến nhiều người lo lắng - Ảnh 2
May mắn là trên tay Peter chỉ là vết sơn móng - Ảnh: Internet

Trước những ý kiến trái chiều của cư dân mạng, Hằng túi đã lên tiếng trấn an mọi người rằng cô tin tưởng Bella sẽ chăm sóc tốt cho con mình. Hy vọng trong tương lai, Peter sẽ có một cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác.

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Quá bất ngờ trước trình độ ngoại ngữ của Bella, Hằng Túi đã phải thốt lên rằng 'Khó hiểu lắm luôn'.

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