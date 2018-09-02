Xúc động hình ảnh Bella ôm con không buông, khao khát được như người bình thường: ‘Em không muốn bị quay phim nữa’

Xã hội 02/09/2018 08:45

Sau hơn một tháng điều trị, “hot girl quỵt tiền” Bella đã trở nên tỉnh táo hơn. Cô không còn tự nhận mình là ca sĩ hoặc la mắng người khác. Khi được gặp con trai, Bella không ngừng ôm, hôn đứa trẻ.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, hot mom Hằng túi đã chia sẻ những hình ảnh mới nhất của bé Peter và mẹ. Theo đó, sức khỏe và tinh thần của Bella đã hồi phục rất nhiều, không còn cư xử kỳ lạ. Khi được Hằng túi đề nghị đi học nghề, nhuộm lại tóc, Bella cũng vui vẻ đồng ý.

Chị Hằng chia sẻ: “Hôm nay, dì đã đưa mẹ của Peter tới để thăm và chơi với thằng bé. Sau hơn một tháng điều trị tại viện thì hiện Hà đã không còn là Bella của ngày trước. Hà đã gần như hoàn toàn bình thường, cư xử nói năng như người bình thường, không còn quỵt tiền và cục cằn nữa. Hà cầm tay mình run run và liên tục nói cám ơn đã chăm sóc Peter, xin lỗi vì trước đây đã cư xử không đúng và chửi bới anh chị. Mình cũng rất bất ngờ nhưng nhìn vào ánh mắt và cử chỉ thì đã lành và như những người bình thường khác. Khi gặp con thì rơm rớm nước mắt, hôn và ôm con không buông, trong khi Peter còn muốn chạy chơi đá bóng.

Xúc động hình ảnh Bella ôm con không buông, khao khát được như người bình thường: ‘Em không muốn bị quay phim nữa’ - Ảnh 1
Chia sẻ của hot mom Hằng túi - Ảnh chụp màn hình

Khi hỏi em định chăm nuôi con như thế nào, bằng cách nào thì Hà đã không còn nói em đi diễn, chạy show hay có catse nữa. Bạn ấy bảo ‘em về Hải Dương dọn dẹp rồi đón con về trồng rau nuôi gà nuôi con chị ạ’.

Đi xe ôm xuống Hà Nội thăm Peter tới nơi cũng gọi điện cho dì ra trả tiền cho anh xe ôm 200 nghìn chứ không quỵt người ta nữa.

Xúc động hình ảnh Bella ôm con không buông, khao khát được như người bình thường: ‘Em không muốn bị quay phim nữa’ - Ảnh 2
Lần đầu tiên mọi người được thấy hình ảnh một Bella dịu dàng bên con trai - Ảnh: Facebook

Theo đánh giá của Hằng, giờ Bella cũng không có gì khác với chúng ta cả, điềm đạm và biết cư xử. Khi Hằng đề xuất sẽ đưa hai mẹ con vào chùa để Hà tĩnh tâm, không bị trêu ghẹo và nhờ nhà chùa cưu mang chăm sóc 2 mẹ con 1 thời gian cho tới khi Peter đi học được Hằng sẽ xin cho đi học và Hà thì đi làm, bạn ấy đồng ý, cám ơn mình như vậy được thì tốt quá.

Mình đề xuất cho bạn ấy nhuộm lại tóc cũng đồng ý và nói em không muốn bị quay phim và lên báo nữa, chị giúp em cho em nhuộm lại và cắt tóc đi.

Có thể mọi người tin hay không tin, nhưng đó thực sự là cảm nhận của Hằng và mọi người trong gia đình ngày hôm nay, rất thật và xúc động. Hằng không quay phim lại vì cảm thấy như vậy là không tôn trọng và không cần thiết.

Xúc động hình ảnh Bella ôm con không buông, khao khát được như người bình thường: ‘Em không muốn bị quay phim nữa’ - Ảnh 3
Sau hơn một tháng điều trị, Bella không còn tự nhận mình là người nổi tiếng - Ảnh: Facebook

Có vài hình ảnh như vậy để mọi người yêu thương có thể yên tâm về Peter nhé, mong cộng đồng đừng ai trêu ghẹo mẹ con họ nữa. Hãy để cho mẹ con họ sống 1 cuộc sống bình thường”.

Thời gian trước, Bella đã gây “bão” cộng đồng mạng khi mang con đi khắp nơi quỵt tiền. Nhìn thấy cảnh người mẹ này cho con nằm trên chiếc xe đẩy cùng những chiếc túi to, mọi người đều lo lắng và xót xa cho đứa trẻ. Vào thời điểm đó, cứ cách vài ngày trên mạng xã hội lại xuất hiện clip mẹ con Bella bị ai đó mắng chửi, đánh đập vì quỵt tiền. 

Xúc động hình ảnh Bella ôm con không buông, khao khát được như người bình thường: ‘Em không muốn bị quay phim nữa’ - Ảnh 4
Giờ đây, cô hy vọng mình sẽ được sống như người bình thường, không còn bị trêu ghẹo như trước - Ảnh: Facebook

Sau đó, mọi người đã phần nào an tâm khi bé Peter được Hằng túi đưa về chăm sóc còn Bella được đưa vào bệnh viện điều trị để có thể trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Giống như Hằng túi đã chia sẻ, Bella hy vọng mẹ con cô được sống cuộc sống như người bình thường, khi đi ngoài đường không bị mọi người nhòm ngó, quay clip.

Xúc động hình ảnh Bella ôm con không buông, khao khát được như người bình thường: ‘Em không muốn bị quay phim nữa’ - Ảnh 5
Con trai Bella rất kháu khỉnh - Ảnh: Facebook

Chỉ sau vài giờ được đăng tải, chia sẻ của Hằng túi nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều vui mừng trước sự thay đổi của Bella. Tất cả đều hy vọng trong tương lai, hai mẹ con sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mọi người cho rằng cộng đồng mạng nên chung tay giúp đỡ hai mẹ con bằng cách không chia sẻ clip của họ và đừng trêu trọc Bella khi gặp cô ngoài đường.

Clip quay lại Bella và con trai trên đường vài tháng trước đây:

Không chỉ được chăm sóc, con trai Bella còn được hot mom Hằng Túi tự tay cắt tóc, tân trang ngoại hình

Không chỉ được chăm sóc, con trai Bella còn được hot mom Hằng Túi tự tay cắt tóc, tân trang ngoại hình

Tối qua, những hình ảnh mới nhất của con trai Bella đã được hotmom Hằng túi chia sẻ trên trang cá nhân. Theo đó, Peter không chỉ tăng cần đều trắng trẻo hồng hào mà còn được chính Hằng túi tự tay cắt tóc cho.

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