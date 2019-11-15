Người cha nghi sát hại 2 con nhỏ ở Vũng Tàu đã treo cổ tự tử

Xã hội 15/11/2019 16:55

Liên quan đến nghi án cha giết con tại Vũng Tàu, người dân ở Đắk Nông vừa phát hiện một thi thể nam có đặc điểm nhận dạng giống Nguyễn Trường Quân.

Chiều nay (15/11), trao đổi với báo chí, công an huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định danh tính nam thanh niên tự tử tại nghĩa trang thuộc xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp xem có phải là nghi can trong nghi án cha giết con tại Vũng Tàu hay không.

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Nghi án người cha giết con khiến 2 đứa trẻ tử vong gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Theo đó vào trưa 15/11, người dân phát hiện một thanh niên mặc áo phông, quần lửng, chết trong tư thế treo cổ tại nghĩa trang xã Nhân Cơ nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, công an không tìm thấy giấy tờ tùy thân cũng như điện thoại di động của nạn nhân.

Vì thanh niên treo cổ có đặc điểm nhận dạng giống Nguyễn Trường Quân (28 tuổi, ngụ xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc), nghi can trong vụ án cha sát hại 2 con ở Vũng Tàu nên chính quyền địa phương đã thông báo cho công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lên xác minh.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ, một cán bộ một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác nhận thanh niên treo cổ tự tử tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông là Nguyễn Trường Quân.

Cũng theo nguồn tin trên, sau khi sát hại 2 con Quân đón xe lên Đắk Nông để tìm một người bạn nhưng người này đi vắng. Sau đó người đàn ông ra khu đất sau chợ xã Nhân Cơ và treo cổ tự tử. Đến trưa nay, người dân địa phương phát hiện đối tượng này đã chết.

Được biết trước khi gây ra vụ án mạng đau lòng, Quân đang làm bảo vệ tại một nông trường ở Xuyên Mộc. Khoảng 10 ngày nay, Quân có dấu hiệu trầm cảm, lầm lì, ít nói. Đối tượng này cũng dính đến cờ bạc và có mâu thuẫn gia đình nhưng không đến mức độ nghiêm trọng.

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Sau khi gây ra vụ án mạng đau lòng, Quân đã gửi tin nhắn xin lỗi người thân - Ảnh: Internet

Trước đó, chiều 14/11 người dân phát hiện một bé trai khoảng 10 tháng tuổi chết do ngạt nước được bỏ trong ba lô bên vệ đường Hạ Long, phường 2, TP. Vũng Tàu. Sau đó không lâu, người dân lại tiếp tục phát hiện thi thể một bé gái 2 tuổi. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là N.T.A (8 tháng tuổi) và N.T.T.V (2 tuổi) con ruột của Nguyễn Trường Quân và chị N.T.B.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Bà Rịa - Vũng Tàu treo cổ tự tử mâu thuẫn gia đình

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