Liên quan đến nghi án cha giết con 4 tháng tuổi, cơ quan công an vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Chiều qua (13/7), trao đổi với báo chí, cơ quan CSĐT công an thị xã Hương Thủy xác nhận đơn vị này đang phối hợp cùng các cơ quan khác để điều tra nghi án cha giết con 4 tháng tuổi xảy ra tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 12/7, chị H.T.N.Y (21 tuổi, trú tổ dân phố 9, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) bận việc nên nhờ chồng là Hoàng Quốc Tuấn (20 tuổi) trông hộ con trai nhỏ 4 tháng tuổi. Khoảng 15 phút sau, người nhà vào thăm thì phát hiện đứa bé nằm bất động, toàn thân tím tái, trên miệng còn vương nhiều vệt sữa. Khi kiểm tra, người nhà nhận thấy cháu bé có dấu hiệu đã tử vong. Trong khi đó, Tuấn đã dọn đồ đạc và lấy xe chạy ra khỏi nhà.

Chân dung người cha nghi giết con 4 tháng tuổi - Ảnh: Báo Đất Việt

Ngay sau đó, người nhà chị Y. đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng đau lòng - Ảnh: Internet

Sau hơn nửa ngày bỏ trốn, đến khoảng 10 giờ 40 phút hôm sau (13/7), Tuấn đã đến cơ quan công an đầu thú.

Theo thông tin từ báo Đất Việt, Tuấn và Y. lấy nhau khi còn khá trẻ. Tuấn đang ở rể tại nhà vợ, giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tại địa phương, Tuấn không có nghề nghiệp ổn định.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Vì sao Công an thả tự do cho người cha khai giết con gái 8 tuổi rồi phi tang xác xuống sông Hàn? Cơ quan điều tra trả tự do cho người cha khai giết hại rồi phi tang xác con gái xuống sông Hàn là đúng quy định. Do chưa đủ các chứng cứ xác đáng để chứng minh hành vi phạm tội của nghi can Hời.

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