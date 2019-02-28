Vụ giết con rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang: Cha vừa khóc vừa khai, muốn gửi lời xin lỗi gia đình

Xã hội 28/02/2019 11:39

Tại cơ quan điều tra, khi khai nhận tội ác của mình, người cha giết con gái 8 tuổi rồi ném xác xuống sông không ngừng rơi nước mắt.

Sáng 28/2, theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đơn vị này vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của Bùi Văn Hời (sinh năm 1985, ngụ tỉnh Thái Bình) vì có hành vi sát hại con gái là bé B.T.U.N (sinh năm 2011) rồi phi tang xác xuống sông.

Vụ giết con rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang: Cha vừa khóc vừa khai, muốn gửi lời xin lỗi gia đình - Ảnh 1
Hời hối hận và muốn gửi lời xin lỗi người thân vì đã sát hại con gái - Ảnh: Internet

Tại cơ quan công an, đối tượng này không kiềm chế được nên đã khóc khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Hời mong muốn được xin lỗi gia đình, người thân vì đã có hành vi ác độc với chính con gái của mình. Gã thừa nhận sau khi gây án cảm thấy cắn rứt lương tâm, từng có ý định tự thú nhưng sau đó đã đổi ý.

Như thông tin trước đó đã đưa, khoảng 2 giờ ngày 24/2, Công an Đà Nẵng tiếp nhận tin báo của bà ngoại cháu B.T.U.N (8 tuổi) về việc bé bị cha ruột là Bùi Văn Hời giết và phi tang xác xuống sông Hàn.

Đến ngày 25/2, cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm Bùi Văn Hời để điều tra vụ việc.

Được biết Hời và chị L.T.H (sinh năm 1991) có với nhau 3 người con, bé N. là con gái lớn. Năm 2010, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên Hời bàn với vợ vay tiền đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Hơn một năm sau, Hời dành dụm được một số tiền mang về nhà rồi lại tiếp tục đi lao động.

Trong thời gian lao động ở nước ngoài, Hời có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ Hàn Quốc nên vợ chồng mâu thuẫn.

Đến đầu năm 2018, vợ chồng Hời ly hôn. Bé N. đi theo Hời vào Đà Nẵng sống với người tình Hàn Quốc của anh ta còn hai con trai nhỏ được chị H. chăm sóc.

Trong thời gian sống chung với nhau, vì xảy ra mâu thuẫn với bé N. nên người tình của Hời bỏ về Hàn Quốc. Đến chiều 1/2, tức giận vì con gái khóc và làm đổ sữa ra giường, Hời bóp cổ con gái đến tử vong.

Sáng 3/2, Hời mua bao tải lớn, bỏ thi thể nạn nhân vào rồi mang đến cầu Thuận Phước phi tang nhưng vì đông người nên không thể thực hiện.

Vụ giết con rồi ném xác xuống sông Hàn phi tang: Cha vừa khóc vừa khai, muốn gửi lời xin lỗi gia đình - Ảnh 2
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet

Đến nửa đêm 4/2 (giao thừa Tết Kỷ Hợi), Hời mang bao tải chứa thi thể con gái ra cầu Thuận Phước, bỏ thêm đá vào rồi ném xuống sông Hàn phi tang.

Đến ngày 24/2, gia đình vợ cũ của Hời đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Cũng trong ngày 24/2, Hời đã gọi điện thú tội với bà ngoại của bé N. và hy vọng gia đình có thể vào sông Hàn để tìm thi thể nạn nhân.

Đến ngày 25/2, Hời bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Bóp cổ con gái 8 tuổi tử vong, cha sống cạnh thi thể suốt 2 ngày rồi đem phi tang

Bóp cổ con gái 8 tuổi tử vong, cha sống cạnh thi thể suốt 2 ngày rồi đem phi tang

Sau khi sát hại con, Hời đã sống cạnh thi thể suốt 2 ngày để tính chuyện phi tang. Tiếp đó, đối tượng mang thi thể đi phi tang tận 2 lần mới thực hiện được hành vi.

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