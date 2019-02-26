Sau khi sát hại con, Hời đã sống cạnh thi thể suốt 2 ngày để tính chuyện phi tang. Tiếp đó, đối tượng mang thi thể đi phi tang tận 2 lần mới thực hiện được hành vi.

Liên quan đến vụ án cha giết con gái 8 tuổi gây xôn xao dư luận, sáng nay (26/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vẫn đang củng cố lời khai, làm rõ một số tình tiết xung quanh vụ án. Bước đầu, đối tượng Bùi Văn Hời (SN 1985, ngụ tỉnh Thái Bình) đã thừa nhận hành vi sát hại con gái là cháu Bùi Thị U.Nh. (SN 2011) rồi phi tang thi thể xuống sông Hàn. Bùi Văn Hời giết con 8 tuổi rồi ném thi thể xuống sông - Ảnh: TTVN Sau khi ly hôn với vợ là chị Lê Thị H. (SN 1991, ngụ tỉnh Thái Bình), tháng 3/2018, Hời dẫn con gái vào TP. Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề cơ khí. Do không có nhà nên Hời gửi con ở một ngôi chùa tại huyện Hòa Vang, thỉnh thoảng mới lên thăm nom.

Trong thời gian này, Hời chung sống như vợ chồng với một phụ nữ quốc tịnh Hàn là Lee Choi W. (SN 1979). Gần Tết Kỷ Hợi vừa rồi, Hời đón con gái về sống chung. Cả 3 người ở một khách sạn thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà. Tuy nhiên cuộc sống chẳng mấy êm ấm vì cháu Nh. và người tình của cha thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Chị H. nghe tin chồng cũ có người mới cũng gọi điện và tỏ thái độ ghen tuông. Sau nhiều xích mích, Lee Choi W. đã bỏ về Hàn Quốc.

Chiều 1/2, cháu Nh. quấy khóc và làm đổ sữa ra giường ngủ khiến Hời tức giận. Trong lúc không kiềm chế được mình, Hời đã bóp cổ con gái đến tử vong. Suốt 2 ngày sau đó, Hời sống cạnh thi thể con gái trong khách sạn. Sáng 3/2, đối tượng đi mua một bao tải lớn, bỏ thi thể cháu bé vào trong. Trưa cùng ngày, Hời cho bao tải chứa thi thể vào ba lô rồi mang đến cầu Thuận Phước phi tang. Tuy nhiên do có đông người nên Hời không vứt được. Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: NĐT Đến nửa đêm 4/2 (Giao thừa Tết Kỷ Hợi), Hời mang ba lô chứa thi thể quay lại cầu Thuận Phước, bỏ thêm 2 cục đá khoảng 10 kg rồi ném xuống sông Hàn. Sau đó Hời quay lại khách sạn ở tới 8/2 mới bỏ đi. Đến ngày 24/2, Hời hối hận, thừa nhận hành vi sát hại con gái với gia đình. Đến 25/2, Hời bị công an bắt giữ khi xuất hiện tại bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng. Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được công an điều tra làm rõ.

Trước khi bị đâm chết vì nhầm tưởng bắt cóc, người cha đáng thương vẫn cố gượng hỏi: "Con tôi đâu?" Nhận được hung tin, ông nội (bố của anh B.) ngỡ như "sét đánh ngang tai". Ông chia sẻ, từ nhỏ đến lớn con trai ông chưa bao giờ gây gổ với ai, sống hiền lành thương vợ con, vậy mà bị nhóm thanh niên kia truy sát đến chết.

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