Hôm nay (24/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ đối tượng Nguyễn Hoài Ân (24 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, vào rạng sáng 20/2, trong lúc Ân đang ngủ say thì ông N.P.N. (49 tuổi, cha ruột của Ân) đi nhậu về. Vì say xỉn nên ông N. luôn miệng mắng chửi, la hét khiến Ân giật mình thức giấc.