Theo đó, vào rạng sáng 20/2, trong lúc Ân đang ngủ say thì ông N.P.N. (49 tuổi, cha ruột của Ân) đi nhậu về. Vì say xỉn nên ông N. luôn miệng mắng chửi, la hét khiến Ân giật mình thức giấc.

Hôm nay (24/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận hồ sơ đối tượng Nguyễn Hoài Ân (24 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoài Ân để điều tra về hành vi giết người. Tại cơ quan điều tra, Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Lúc này giữa hai cha con xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi nhau, Ân dùng khúc gỗ đánh vào đầu ông N. khiến nạn nhân tử vong.

Thời gian gần đây xảy ra không ít vụ con giết cha, mẹ khiến dư luận hoang mang.

Con trai đánh mẹ tử vong vì sàn nhà vương vãi cơm thừa

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 11/2, sau khi đi chơi về, thấy thức ăn vương vãi trên sàn nhà bếp, Phan Văn Thìn (sinh năm 1988, trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã có lời qua tiếng lại với mẹ. Sau đó, đối tượng lao vào tát, xô ngã mẹ xuống nền nhà khiến bà N.T. L. (sinh năm 1966) bất tỉnh.

Người nhà đã xông đến can ngăn và đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà L. bị chấn thương sọ não phải chuyển ra Hà Nội để điều trị.

Thấy cơm vương vãi dưới đất, Thìn mắng chửi, đánh và xô ngã mẹ mình - Ảnh: Internet

Mặc dù đã được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp nhưng đến chiều 18/2, bà L. đã tử vong. Sau khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bắt tạm giam đối tượng Phan Văn Thìn.

Được biết, Thìn là con trai lớn trong gia đình có 3 anh chị em, đã kết hôn, có hai con và sống chung một nhà với mẹ. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, Thìn là đối tượng đang trong thời gian tại ngoại để chờ xét xử về tội danh bắt giữ người trái pháp luật.

Tại địa phương, Thìn là đối tượng bất hảo, không có nghề nghiệp ổn định.