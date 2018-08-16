Xin 70 triệu mua xe máy nhưng chỉ được cho 50 triệu, 'nghịch tử' 17 tuổi chém cha tử vong

Tin nóng 16/08/2018 16:40

Xin 70 triệu để mua xe máy nhưng cha ruột chỉ đồng ý cho 50 triệu, Đặng Văn Chí đã dùng dao chém cha tử vong.

Chiều nay (16/8), ông Nguyễn Hùng - Phó chủ tịch UBND xã Đức Xuyên (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người đàn ông tử vong.

Do mâu thuẫn, Đặng Văn Chí (17 tuổi, trú thôn Xuyên Tân, xã Đức Xuyên) đã sát hại cha ruột là ông Đặng Văn S. (53 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 15/8, Chí xin cha 70 triệu để mua xe máy nhưng ông S. không đồng ý. Sau đó, ông S. nói chỉ có thể cho 50 triệu thôi nên hai cha con đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã to tiếng.

Xin 70 triệu mua xe máy nhưng chỉ được cho 50 triệu, 'nghịch tử' 17 tuổi chém cha tử vong - Ảnh 1

Rất đông người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Thời Đại

Trong lúc lời qua tiếng lại, Chí đã dùng dao chém ông S. nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo từ người dân địa phương, Công an huyện Krông Nô và Công an tỉnh Đắk Nông đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, đồng thời tiến hành truy bắt hung thủ về quy án.

Sau đó, được sự vận động của gia đình, đối tượng Chí đã ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được Công an tỉnh Đắk Nông điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   con giết cha giết người án mạng

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