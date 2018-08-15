Ra hồ tắm mát và chụp ảnh, hai chị em ruột đuối nước tử vong thương tâm

Xã hội 15/08/2018 16:31

Thấy em gái trượt chân xuống lạch nước sâu, người chị vội nhảy xuống cứu song không may cùng gặp nạn.

Hai nạn nhân trong vụ đuối nước thương tâm là Nguyễn Thị Nhi (17 tuổi) cùng em gái ruột Nguyễn Hoàng Hương Giang (11 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Ra hồ tắm mát và chụp ảnh, hai chị em ruột đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hồ Thượng Tuy nơi phát hiện hai nạn nhân đuối nước - Ảnh: Zing

Theo ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, trưa 14/8, Nhi cùng em gái đi làm đồng về. Do nắng nóng, oi bức nên cả hai rủ nhau xuống hồ Thượng Tuy ở xã Cẩm Thịnh, cách nhà khoảng 2 km tắm mát.

Thấy cảnh đẹp, Giang lội ra giữa hồ để chị gái chụp ảnh nhưng không may bị trượt chân xuống lạch nước sâu. Nhi sau đó nhảy xuống cứu, không may cả hai chị em đều không biết bơi đã bị đuối nước tử vong.

Ra hồ tắm mát và chụp ảnh, hai chị em ruột đuối nước tử vong thương tâm - Ảnh 2
Hai chị em chơi gần hồ bị đuối nước tử vong khiến ai nấy vô cùng đau lòng - Ảnh: VnExpress

Mãi không thấy hai con về nhà ăn cơm, gia đình đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện xe đạp điện cùng một số đồ dùng cá nhân của hai chị em trên bờ nên hô hoán người dân địa phương giúp đỡ.

Sau gần một ngày huy động thuyền chài tìm kiếm, thi thể hai nạn nhân mới được tìm thấy.

Theo chính quyền xã, gia đình hai nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Một năm trước, người anh trai đi làm thuê trong miền Nam cũng bị tai nạn tử vong.

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