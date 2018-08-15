Sau tiếng cự cãi, đôi vợ chồng cùng cháu bé 7 tháng tuổi chết thảm trong phòng trọ

Tin nóng 15/08/2018 12:13

Bước đầu, công an nhận định người chồng đã ra tay sát hại vợ con rồi tự tử.

Trưa nay (15/8), Công an huyện Định Quán phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử.

Sau tiếng cự cãi, đôi vợ chồng cùng cháu bé 7 tháng tuổi chết thảm trong phòng trọ - Ảnh 1
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Facebook

Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ 30 sáng cùng ngày, một chủ nhà trọ ở ấp 3, xã La Ngà (huyện Định Quán, Đồng Nai) nghe tiếng cự cãi lớn phát ra từ căn phòng trọ của vợ chồng anh Trần Minh T. (sinh năm 1978, ngụ TP.HCM) và chị Trần Trúc L. (SN 1986, ngụ Cà Mau).

Chủ nhà trọ cùng hàng xóm liền đến can ngăn vì nghe tiếng vợ chồng anh T. đánh nhau nhưng phòng trọ khóa kín bên trong không ai vào được. Lo sợ có chuyện chẳng lành, chủ nhà trọ lập tức báo công an.

Sau tiếng cự cãi, đôi vợ chồng cùng cháu bé 7 tháng tuổi chết thảm trong phòng trọ - Ảnh 2
Rất đông người dân tập trung theo dõi hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Facebook

Ít phút sau đó, lực lượng công an phá cửa vào trong nhà thì phát hiện anh T., chị L. cùng cháu bé 7 tháng tuổi đã tử vong trên nền nhà, hiện trường có nhiều vết máu.

Vợ chồng anh T. đến thuê trọ tại xã La Ngà đã được một thời gian, cả hai buôn bán trái cây ngoài chợ. 

Bước đầu, công an nhận định người chồng đã ra tay sát hại vợ con rồi dùng dao tự sát tại phòng trọ do mâu thuẫn chuyện gia đình.

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